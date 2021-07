Onesnaženje vodnega vira pri Igu: 'Voda že tri dni smrdi po nafti'

Iz Občine Ig so sporočili, da je vodni vir Šumnik na vodovodu Golo–Zapotok, ki oskrbuje naselja Zapotok, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko in Suša, onesnažen z naftnimi derivati.

Zaradi tega so uvedli ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo–Zapotok, je zapisano na spletni strani občine. Kot so pojasnili, bodo tamkajšnje prebivalce o nadaljnjih aktivnostih obveščali preko spletne strani občine, oglasnih desk in radia. Prebivalce prosijo za razumevanje.

Ob sporočilu občine, ki so ga objavili na družbenem omrežju Facebook, pa so dogodek komentirali tudi številni prebivalci Iga. Občini očitajo počasen odziv. "Voda že tri dni smrdi po nafti," je ob tem zapisala ena od uporabnic. "Že nekaj dni ima čuden vonj in dlani so čudno mastne (čeprav ne uporabljam nobenih krem za roke)," je dodala druga.

Po poročanju Radia Slovenija bodo prebivalce oskrbeli z ustekleničeno vodo.