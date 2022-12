Onesnaženost zraka z delci PM10 lani najnižja, odkar izvajajo meritve

Mejne dnevne vrednosti (50 g/m3) delcev PM10 so bile presežene v kurilni sezoni (januar, februar, marec, oktober, november, december) in junija zaradi puščavskega prahu.

Kritična onesnaževala predvsem ozon in svinec

Na vseh stalnih merilnih mestih (LJ Bežigrad, MB Titova, NG Grcna in Iskrba) so bile ravni benzo(a)pirena (BaP) v letu 2021 nekoliko nižje kot leta 2020. Meritve BaP so lani izvajali še v Desklah, kjer pa je bila letna raven najvišja med vsemi merilnimi mesti in je dosegla ciljno vrednost. Najvišje ravni BaP so izmerili v kurilni sezoni, poleti pa so bile ravni na vseh lokacijah znatno nižje.

Tudi letne ravni arzena, niklja, kadmija in svinca so bile v 2021 v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Celju, Desklah in na Iskrbi nižje od predpisane mejne oziroma ciljne vrednosti.

So pa junija zabeležili višje ravni težkih kovin skoraj na vseh merilnih mestih, kar je bila posledica pušcavskega prahu.