Slovenija: onesnažen zrak krivec za 1700 prezgodnjih smrti letno

Onesnažen zrak je bila osrednja tema posveta, strokovnjaki in nevladniki so govorili o lokalnih, regionalnih in globalnih virih onesnaževanja zraka.

Po oceni Evropske agencije za okolje je onesnažen zrak v 28 državah članicah Evropske unije v letu 2013 povzročil več kot 400.000 prezgodnjih smrti. V obdobju od 2012 do 2014 je bilo več kot 90 odstotkov mestnega prebivalstva v Evropi izpostavljenega onesnaževanju zraka, ki je višje od priporočil Svetovne zdravstvene organizacije.

Tudi v Sloveniji je preveč onesnažen zrak še vedno eden od perečih okoljskih in zdravstvenih problemov. Pri nas naj bi bil onesnažen zrak krivec za 1700 prezgodnjih smrti letno. Okoli 45 odstotkov ljudi pa živi na območjih s prekomernim onesnaževanjem zraka z delci. To je le nekaj podatkov, ki so jih danes nanizali na znanstveno-strokovnem posvetu, ki je potekal ob 100. obletnici Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V Sloveniji so med ključnimi viri onesnaženja zraka individualna kurišča in promet, so izpostavili.

Promet

Ocene stroškov onesnaženosti zraka iz prometa v državah EU so leta 2016 znašale med 67 in 80 milijard evrov. "Kar 78 odstotkov teh stroškov pa je povezanih z zdravjem. Slovenija lahko s celovitimi ukrepi trajnostne mobilnosti do leta 2030 privarčuje do 82 milijonov evrov," je izpostavil Tomaž Gorenc z Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj.

Z vidika okolja in zdravja so najbolj problematična dizelska vozila, "še posebej, če upoštevamo, da veliko starejših vozil ne dosega predpisanih kriterijev ter da se njihove karakteristike z leti slabšajo".