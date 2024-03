Onesposobitev najdenih bomb: 17. marca evakuacija prebivalcev

OGLAS

Datum evakuacije so danes potrdili na skupnem sestanku pristojnih z obeh strani meje na prefekturi v Gorici. 17. marca bo od 8. ure zjutraj na območju evakuacije in na območju zaklanjanja veljala prepoved vstopa, do 9. ure pa bo potekala evakuacija. Med 9. in 10. uro bodo pristojni preverjali, ali je na območju ostala še kakšna oseba. Ob 10. uri se bo sprožila zvočna sirena za nevarnost in začela se bo onesposobitev bomb, ki jih bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

icon-expand FOTO: Ervin Čurlič

icon-expand FOTO: Ervin Čurlič

icon-expand FOTO: Ervin Čurlič

icon-expand FOTO: Ervin Čurlič





Letalska bomba v Novi Gorici icon-picture-layer-2 1 / 4

Prva na vrsti bo 100 kilogramov težka bomba, ki so jo našli nazadnje. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bo potrebno razstreliti na mestu najdbe. V ta namen bodo pirotehniki izkopali 6 m globoko luknjo, kamor bodo premestil bombo, jo zavarovali z zaščitnim materialom in zasuli. Nato jo bodo nadzorovano razstrelili pod zemljo, so pojasnili na novogoriški občini. V nadaljevanju bo sledila onesposobitev ameriške in angleške letalske bombe. Slednji sicer ne bosta razstreljeni. Poskusili ju bodo onesposobiti na mestu najdbe in jo varno pripeljati na poligon za dokončno uničenje.

Sestanek pristojnih FOTO: Mestna občina Nova gorica icon-expand

Kako bo potekala evakuacija? Na občini dodajajo, da bosta na slovenski strani vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 2306 oseb, bo zapovedana popolna evakuacija. To območje sega na slovenski strani meje do 400 m oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 3478 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo osebe med 9. in predvidoma 14. uro morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale z droni. Na italijanski strani bodo medtem vzpostavili zgolj območje evakuacije, in sicer v pasu 600 metrov oddaljenosti od mesta najdb.

Območji evakuacije in zaklanjanja FOTO: Mestna občina Nova gorica icon-expand