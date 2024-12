Predvsem v prazničnem času se živali zaradi pokanja petard soočajo s strahom in trpljenjem, je na današnji novinarski konferenci ob začetku kampanje pojasnil direktor in partner iz TAM-TAM Damjan Koren. "Premiki so v zadnjih 12 letih kampanje vidni, vendar boj še zdaleč ni končan," je dejal. Kot je dodal, se je v zadnjih letih več kot 11 občin odločilo, da ukine ognjemete, prav tako pa je šest od sedmih trgovcev v Sloveniji ukinilo prodajo pirotehnike.

Sporočilo letošnje kampanje je 'Oni slišijo tvoje petarde. A ti slišiš njihov strah?', je dejala glavna kreativna direktorica iz DROM agency Milena Jakovljević. S kampanjo želijo nagovoriti najstnike, predvsem fante, ki jih uporaba pirotehnike najbolj zanima.

V prvi fazi kampanje, ki se je začela v začetku novembra, so na Tiktoku in Instagramu ustvarili profila, ki sta se pretvarjala, da preprodajata prepovedane petarde. S tem so želeli preveriti odnos ciljne skupine do pirotehnike in črnega trga, rezultati pa so po besedah Jakovljevićeve zaskrbljujoči. "Oba profila skupaj sta prejela več kot 100 sporočil od izključno fantov, starih med 12 in pretežno 19 let, ki so poskušali kupiti petarde," je dejala.