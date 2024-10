Onkologi opozarjajo: nepopravljive posledice in osip najdragocenejših kadrov

"Zdravnice in zdravniki OI pozorno spremljamo dogajanje ob predstavitvi predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Strinjamo se s kritičnimi pomisleki, ki so jih o predlogu izrazile zdravniške stanovske organizacije," so zdravniki iz Onkološkega inštituta Ljubljana zapisali v izjavi za javnost.

'Nepopravljive posledice in osip najdragocenejših kadrov'

Še posebej jih skrbi, da bi nekatere rešitve iz novele lahko povzročile nepopravljive dolgoročne posledice za terciarne ustanove, kjer potekajo najzahtevnejša zdravljenja ter raziskovalna in izobraževalna dejavnost. V posameznike in strokovne time, ki so nosilci naštetih dejavnosti, so vgrajena desetletja razvoja: "Predlagana novela zakona bo predvidoma povzročila kadrovski osip najdragocenejših kadrov ter zmanjšala zanimanje najboljših mladih za delo v terciarnih centrih."

Za izjavo za javnost so se odločili, ker zdravnice in zdravniki OI niso primerno slišani v javnosti: "Stališča, ki jih v medijih izražajo posamezni zdravniki, zaposleni na OI, o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, drugih temah o zdravstvu in o delovanju OI, so zgolj njihova osebna mnenja in ne odražajo večinskega mnenja zdravnikov OI Ljubljana."