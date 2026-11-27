Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc in dr. Tanja Španić iz združenja Europa Donna trenutno podajata izjavo za javnost.

Minister za zdravje je poudaril, da onkološki bolniki že danes nosijo dovolj bremena, zato ne bo pristal na širjenje strahu glede dostopnosti in kakovosti zdravljenja. Ob tem je pozval vse deležnike, naj političnih sporov ne vodijo na plečih ljudi, ki se borijo za življenje.

Zagotovil je, da bo onkologija tudi v prihodnje ostala ena od prioritet ministrstva. Napovedal je, da se bodo 4. januarja 2027 začeli postopki za gradnjo novega Onkološkega inštituta, pri čemer si želi celovite rešitve in ne zgolj posameznih prostorskih posegov. Po njegovih besedah Slovenija ne potrebuje le večjega Onkološkega inštituta v Ljubljani, temveč dobro organizirano nacionalno onkološko mrežo.

Del te strategije je tudi krepitev onkološke dejavnosti v Mariboru, saj po ministrovem mnenju ni smiselno, da bi morali vsi bolniki iz vzhodnega dela države na zdravljenje v Ljubljano. Tako bi razbremenili ljubljanski Onkološki inštitut in izboljšali dostopnost oskrbe.

Minister je napovedal, da se bo v ponedeljek sestal z vodstvom in predstavniki pacientov, od vodstva ustanove pa pričakuje konkretne predloge za izboljšanje prostorskih razmer in organizacije dela. Ob tem je poudaril, da vseh težav ne bo mogoče rešiti zgolj z gradnjo novih objektov, temveč bodo potrebne tudi organizacijske spremembe.

"Rak nima politične barve, zato je ne sme imeti niti njegovo zdravljenje," je sklenil.