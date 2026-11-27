Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc in dr. Tanja Španić iz združenja Europa Donna trenutno podajata izjavo za javnost.
Minister za zdravje je poudaril, da onkološki bolniki že danes nosijo dovolj bremena, zato ne bo pristal na širjenje strahu glede dostopnosti in kakovosti zdravljenja. Ob tem je pozval vse deležnike, naj političnih sporov ne vodijo na plečih ljudi, ki se borijo za življenje.
Zagotovil je, da bo onkologija tudi v prihodnje ostala ena od prioritet ministrstva. Napovedal je, da se bodo 4. januarja 2027 začeli postopki za gradnjo novega Onkološkega inštituta, pri čemer si želi celovite rešitve in ne zgolj posameznih prostorskih posegov. Po njegovih besedah Slovenija ne potrebuje le večjega Onkološkega inštituta v Ljubljani, temveč dobro organizirano nacionalno onkološko mrežo.
Del te strategije je tudi krepitev onkološke dejavnosti v Mariboru, saj po ministrovem mnenju ni smiselno, da bi morali vsi bolniki iz vzhodnega dela države na zdravljenje v Ljubljano. Tako bi razbremenili ljubljanski Onkološki inštitut in izboljšali dostopnost oskrbe.
Minister je napovedal, da se bo v ponedeljek sestal z vodstvom in predstavniki pacientov, od vodstva ustanove pa pričakuje konkretne predloge za izboljšanje prostorskih razmer in organizacije dela. Ob tem je poudaril, da vseh težav ne bo mogoče rešiti zgolj z gradnjo novih objektov, temveč bodo potrebne tudi organizacijske spremembe.
"Rak nima politične barve, zato je ne sme imeti niti njegovo zdravljenje," je sklenil.
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Na onkološkem inštitutu opozarjajo, da imajo premalo prostora za to, da bi zdravniki lahko kakovostno opravljali svoje delo, imajo pa tudi težave s pomanjkanjem postelj in premajhnimi čakalnicami. Na ministrstvu so napovedali, da bodo do konca leta ustanovili delovno skupino, na podlagi njenih ugotovitev pa bodo določili nadaljnje korake.
Na onkološkem inštitutu pa so nad odločitvijo ministrstva o ustavitvi dosedanjih načrtov o širitvi presenečeni in razočarani. Ključno je, da čim prej stečejo konkretni pogovori o novi lokaciji, obsegu investicije in časovnici izvedbe, saj časa za odlaganje odločitev ni več, so dodali. Vodstvo inštituta je ministrstvo že zaprosilo za sestanek.
V Svobodi pričakujejo odstop ministra
V Svobodi pričakujejo, da bo minister Ostrc po odpovedi projekta širitve Onkološkega inštituta nemudoma odstopil, v nasprotnem primeru bodo zoper njega vložili interpelacijo, je danes sporočil predsednik stranke Robert Golob. Ministru očita nestrokovno, neodgovorno in nečloveško ravnanje ter da se igra z življenji bolnikov.
Golob je prepričan, da bi država morala narediti vse, da bi bolnikom, njihovim družinam in medicinskemu osebju ves čas stala ob strani. "Ministrovo dejanje, s katerim je odvzel ne samo sredstva za prizidek onkološkega inštituta, ampak upanje celotnim družinam, da bodo lahko bolniki hitro in učinkovito prišli do zdravljenja te najhujše bolezni, je nestrokovno, neodgovorno in nečloveško," je povedal v izjavi za medije.
Ostrc je prejšnji teden potrdil, da vlada opušča načrte za nadgradnjo oziroma širitev onkološkega inštituta. Zatrdil je namreč, da je odločitev, da na obstoječi lokaciji nadgradnje ne bo, dokončna. Dodal je, da ne gre za varčevanje, temveč da kot minister za zdravje odgovorno daje denar v investicije, ki so smotrne in ki prinašajo največjo korist za bolnike.
Prav tako je izjavil, da je treba kadrovsko in investicijsko problematiko rešiti celostno, ne z mini nadgradnjami, in da potrebujejo "resen, nov, večji onkološki inštitut v Ljubljani".
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