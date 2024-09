Stanovalci: Z veseljem bi se odselili, če bi država odkupila naše nepremičnine

Gradnja nove mariborske onkologije se je vendarle premaknila z mrtve točke. V nehvaležnem položaju pa so še naprej stanovalci tik ob gradbišču, ki že desetletje bijejo bitko za pošten odkup njihovih stanovanj. Dvakrat so se kolektivno pritožili na že pridobljeno gradbeno dovoljenje in s tem ustavili nadaljevanje gradnje. Z veseljem bi se odselili, če bi država po tržni vrednosti odkupila naše nepremičnine, pravijo. Onkološkim bolnikom pa sporočajo, da sočustvujejo z njimi, a država jim ni ponudila niti sestanka, kaj šele sporazum, zato se bodo borili dalje.