Zaplet pri gradnji onkologije: ministrica zahteva vso dokumentacijo

V naši večerni oddaji smo razkrili dokument direkcije za infrastrukturo, ki stroške 13-mesečne zamude pri gradnji mariborske onkologije zaradi pritožbe stanovalcev v sosednji stavbi ocenjuje na 2 milijona in 360 tisočakov. Izvajalec GH Holding to številko sicer zanika, a ob tem priznava, da so stroški res nastali in da so na Štefanovo 5 poslali najavo zahtevka s popisom dodatnih stroškov.

"To je kot neka amaterska žaloigra, bizaren resničnostni šov, je pa nekaj, očitno rak prebivalce SV Slovenije bremeni dvakrat," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Polona Selič Zupančič, soavtorica pisma o razmerah na mariborski onkologiji.

Povedne besede Selič Zupančičeve, ki je katastrofalne razmere na onkologiji izkusila na lastni koži. In še povedno dejstvo, da ministrica za zdravje tudi danes pred kamero ni želela odgovarjati na naša vprašanja. Popoldne so z ministrstva poslali le kratek odgovor, da je od direktorja urada za investicije Tomaža Pliberška zahtevala vse relevantne papirje in da bo do konca tedna sprejela odločitev, kako naprej.

"Če vas pa zanima, ali se bojim odgovornosti, ne bojim se je, jaz sem svojo odgovornost izkazal s tem, ko sem podpisal napotilo izvajalcu na gradbišče," je 3. oktobra dejal Pliberšek.

Za stanovalce Masarykove pa medtem še naprej nič novega. "Mi smo kot nek otok sredi UKC, že leta opozarjamo, da sem ne sodimo, nikoli ni bila naša krivda, da se stanovanja niso odkupila, saj smo namreč že vsi tukaj malo naveličani in želimo, da bi se preselili na neko drugo lokacijo," pravi Drago Fišer.

Glede odkupa stavbe se stanovalci z državo neuspešno pogajajo že vse od leta 2008. Spregledani so bili tudi, ko je mariborski UKC obiskal predsednik vlade. Takrat so že zaokrožili tudi prvi namigi o dodatnih stroških in vprašanja, kdo bo zanje odgovoren.