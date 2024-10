Golob zagotavlja: 'Stroji so na gradbišču, spor s stanovalci ne vpliva več na gradnjo'

Direktor urada za investicije na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek je zagotovil, da so dosegli dogovor glede menjave obsevalnikov, ki se kot poudarjajo v UKC Maribor nenehno kvarijo: "Sredstva so zagotovljena, pripraviti moramo še razpisno dokumentacijo. Če bo razpis v minimalni časovnici, bi lahko prvi obsevalnik dobili v prvi polovici leta 2025."

Zaposlenim se je za potrpežljivost, požrtvovalnost in dobro delo zahvalila tudi ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Dodala je, da se gradnja intenzivno nadaljuje, verjame tudi, da se bo uspešno nadaljevala. "Sprejeli bomo tudi ukrepe, s katerimi bi pospešili projekt in nadoknadili izgubljeni čas zaradi zastoja gradnje," je obljubila.

Kot je povedal Golob, se je želel na lastne oči prepričati, ali se dogovor uresničuje: "Bil sem vesel, da je gradbišče zaživelo in da se dogovori izvajajo." Ogledal si je tudi prostore onkologije, pri tem pa se je zahvalil zaposlenim na Onkologiji Maribor za njihovo predanost in požrtvovalnost. "Zadovoljen sem, ker vidim, da se stvari premikajo," je dejal. "Želel bi si, da bi se tudi drugod z enakim žarom lotevali takšnih investicij tudi drugod po državi," je dodal. "Gradbeno dovoljenje je dokončno ne glede na odkup stavbe, stroji so na gradbišču, zato spor s stanovalci zato ne vpliva več na gradnjo onkologije ," je poudaril Golob.

Premier Robert Golob je z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel danes obiskal Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Na delovnem sestanku s predstavniki zavoda sta se seznanila s problematiko nadgradnje onkološkega oddelka in gradnje novega infekcijskega oddelka. Po koncu obiska so spregovorili predsednik vlade, ministrice za zdravje in generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis.

Potem ko so onkološki bolniki sporočili, da bodo sami začeli zbirati finančna sredstva za onkologijo Maribor, saj se kljub glasnim opozorilom nič ne premakne, gradnja nujno potrebnega novega stolpiča pa stoji, je le bil narejen prvi korak. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je izvajalca gradbenih del že napotil na gradbišče, da nadaljuje s širitvijo onkologije v Mariboru. Dobili so namreč potrdilo o dokončnosti gradbenega dovoljenja.

A še vedno ostaja spor z lastniki stanovanj na Masarykovi, za katerega ni jasno, kako bo vplival na nadaljevanje gradnje. Od štirinajstih jim je doslej uspelo pridobiti le pet soglasij lastnikov. Ti naj zahtevali še okoli 500 tisočakov. Onkološki bolniki so tako sporočili, da bodo denar zbirali sami, na ministrstvu pa na to odgovarjajo, da je denar za širitev onkologije Maribor zagotovoljen. Kot so poročali v oddaji 24UR ZVEČER, medtem ko direktor urada za investicije na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek vztraja, da so cenilci prebivalcem Masarykove postavili pošteno ceno, eden od stanovalcev Drago Fišer poudarja, da se s ponujenim denarjem na trenutnem nepremičninskem trgu ne da kupiti novega doma.