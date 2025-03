Nov delovni režim na onkologiji razburja bolnike

Bolnikov in dela je vedno več, pritrjuje kirurg in poznavalec tamkajšnjih razmer, predsednik vladnega strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj . "Oglejte si dnevni hospital, kjer dajejo kemoterapijo. Jaz mislim, da ni oddelka v Sloveniji, na katerem bi medicinske sestre tako garale kot tam," je prepričan.

Na Onkološkem inštitutu takole pojasnjujejo dolgo načrtovane spremembe, ki veljajo od ponedeljka. "Zaradi konstantnega povečanja dnevnih obravnav je nemogoče zagotavljati še varno in kakovostno obravnavo v istem dnevu," je za nacionalno televizijo povedal Rok Devjak , vodja oddelka dnevne bolnišnice in ambulantne kemoterapije na Onkološkem inštitutu.

Na Društvo onkoloških bolnikov so se obrnili obupani pacienti, ki bodo šli po novem najprej na pregled, v roku dveh delovnih dni pa še po terapijo. "Bolniki pravijo, da je to nevzdržno. Terapije so v nekih ciklusih in bolnica, ki se je prva oglasila, je rekla, jaz sem zdaj vsake tri tedne šla enkrat v Ljubljano, zdaj bom šla pa dvakrat. Seveda z vsemi opozorili, kako je potovati s Primorske in na Primorsko poleti," je povedala Ana Žličar , predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

A Žličarjeve argumenti ne prepričajo. "Zato, ker bodo zdaj to, ker je bilo možno narediti v enem dnevu, naredili v dveh dneh, bodo bolniki bolj varni? Gotovo gre za organizacijski problem," je prepričana. Zato poziva, naj na inštitutu premislijo, ali so dvojni termini za bolnike res najboljša rešitev.

"Zagotovo je za bolnike prednost v tem, da s tem dobijo jasen termin naročanja, kdaj bodo dobili sistemsko zdravljenje in posledično tudi manj čakajo," pa meni Devjak.

Bo Onkološki inštitut dobil nove prostore?

Med Brecljem in Žličarjevo, ki je bila več let na čelu inštituta, se je medtem vnel besedni spopad. Namesto z nadgradnjami stavbe smo se leta soočali s sanacijami vodovoda in požarnega sistema, pravi Brecelj in bizarno je, da ravno Žličarjeva kritizira delovanje inštituta ter opozarja na težave bolnikov. "Zato ker je sama kriva za njih in to bi morali ustrezni organi raziskati. Podpisala je sporazum s SCT in Janševo vlado, da so vse napake v gradnji odpravljene. Takrat sem jo na kolenih prosil, naj tega ne naredi!" pravi.

Žličarjeva pa odgovarja: "Naj si neha svoje travme zdraviti na meni. Kaj so pa naredili potem v 12 letih? Veste, Onkološki inštitut je dobil nov vodovod, pa ne zato, ker bi Brecelj govoril, ampak ker smo nekaj naredili."

Onkološki inštitut je sicer ravno ta teden dobil prvih, skoraj pet milijonov evrov za širitev, ki naj bi se začela še letos – gre za nadgradnjo stavbe H in novogradnjo stolpiča. Brecelj, ki sicer vodi tudi vladni strateški svet za zdravstvo, pa o dolgoročnih načrtih: "Načrt je, da bi se Onkološki inštitut preselil na novo lokacijo. Za to je treba kupiti večje zemljišče – takšna zemljišča v Ljubljani so blizu obvoznice, Klinični center pa dobi naše prostore."

Kje točno bi zrasel nov Onkološki inštitut in kakšna je časovnica, ni jasno. Brecelj upa, da bi vsaj parcelo kupili v letu, dveh.