'Onkološki bolniki nismo nacionalnega pomena, borili se bomo sami'

V zadnjih tednih smo obširno poročali o nevzdržnih razmerah, ko bolniki v zadušljivi smrdljivi kleti mariborske onkologije na obravnavo čakajo vse do večera, stojijo v dolgih kolonah, kemoterapije prejemajo na hodnikih, v hrupu. Bojijo se tudi, da bodo ostali brez zdravljenja v Mariboru. In da se bodo morali v izredno ranljivem stanju v najpomembnejši bitki za življenje voziti v Ljubljano.

Že leto dni pa zamuja tudi gradnja prizidka, nove stavbe oziroma stolpiča. A gradbenega dovoljenja še ni, saj Urad za investicije v zdravstvo in lastniki stanovanj, ki jih je treba porušiti, ne najdejo skupnega jezika. Na uradu pravijo, da so jim ponudili najvišji po zakonodaji dovoljen znesek, a lastniki s cenitvami niso zadovoljni. Od 14 jih je ponujene vsote za odkup sprejelo le pet. V oddaji 24UR ZVEČER so poročali, da gre za okoli 500 tisočakov razlike.

Nihče od oblastnikov ni prišel tja "V minulem mesecu se je pokazalo, da odločevalcem, oblastnikom, res ni mar. Ni bilo niti predsednika vlade niti ministrice za zdravje in predsednice države ali predsednice državnega zbora," je v pogovoru z Urošem Slakom oponesla gostja Polona Selič Zupančič, ki je dodala, da se niso oglasili niti poslanci iz Maribora in severovzhodne Slovenije. Kot pravi, so dobili le nekaj medlih odgovorov in praznega govorjenja: "Nobene vsebine in veliko sprenevedanja," je bila ostra. "Veste, pri raku pa ni sprenevedanja. Pri raku zdravilo bodisi deluje bodisi ne deluje. Ko nič več ne deluje, ponudijo človeku paliativno oskrbo. Onkološki bolniki nimajo časa, da se pridela še eno leto zamude pri gradnji. Glavna zamuda je bila pridelana zato, ker se država v podobi ministrstva za zdravje ne zmore dogovoriti s stanovalci sosednje hiše na Masarykovi za dostojen znesek odkupa stanovanj," je nadaljevala.

Kemoterapija FOTO: Shutterstock icon-expand