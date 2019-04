Onkološki inštitut: na Dravskem polju ni povečanega tveganja za raka

Onkološki inštitut Ljubljana je izvedel raziskavo o pojavnosti raka na Dravskem polju s poudarkom na občini Rače-Fram in okoliških naseljih. Pri tem ni ugotovil povečanega tveganja za nastanek proučevanih vrst raka. Edina izjema je naselje Kidričevo, kjer je ugotovil statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka.

Povzetek rezultatov raziskave je onkološki inštitut objavil na svoji spletni strani, v njem pa piše, da se število novih primerov raka na Dravskem polju z leti povečuje, a je povečevanje števila novih primerov raka značilno tudi za preostalo Slovenijo in razviti svet, predvsem zaradi staranja prebivalstva. Prebivalce Rač vznemirja delovanje tovarne kemičnih izdelkov Albaugh Najpogostejše vrste raka v Podravski regiji so enake kot pri prebivalcih celotne Slovenije."V nobenem od 40 območij na Dravskem polju nismo ugotovili za nobeno izmed preučevanih vrst raka v nobenem od treh desetletnih obdobij kopičenja primerov rakavih obolenj, ki bi lahko nakazovalo na vpliv lokalnega nevarnostnega dejavnika," so zapisali avtorji raziskave.

Edina ugotovljena izjema glede na pojavnost raka na Dravskem polju v primerjavi s preostalo Slovenijo je naselje Kidričevo, kjer je statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka. FOTO: iStock

V raziskavo so vključili zbrane podatke Registra raka RS na onkološkeminštitutu za obdobje 1985-2014. Vsebino in obseg raziskave so dogovorili leta 2015 z Ekološko iniciativo Rače, medtem ko so prva povpraševanja o raku prejeli že leta 2006 s strani občine. Prebivalce Rač vznemirja predvsem delovanje tamkajšnje tovarne kemičnih izdelkov Albaugh. "Raziskava ni ugotavljala morebitnih vzrokov za ugotovljena večja ali manjša tveganja za nastanek raka. Raziskava ni preučevala vpliva, ki jih imajo izdelki z glifosatom na raka oziroma na celotno zdravje ljudi, niti ni preučevala varnosti glifosata," so izpostavili na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Strokovnjaki priporočajo manj izpostavljenosti nevarnostnim dejavnikom Pri primerjavi Podravske regije s povprečjem Slovenije so ugotovili pri več rakih manjše tveganje kot povprečno v Sloveniji. Med upravnimi enotami Podravske regije pa je Upravna enota Maribor tista, ki v vseh obdobjih kaže statistično značilno večje tveganje za vse rake skupaj in za raka dojk.

V poročilu so pri drugih ugotovitvah zapisali, da pi primerjavi Podravske regije s povprečjem Slovenije pri več rakih ugotavljajo manjše tveganje v Podravski regiji kot povprečno v Sloveniji. FOTO: Shutterstock

V prihodnje strokovnjaki onkološkega inštituta priporočajo zmanjševanje izpostavljenosti vsem trenutno poznanim nevarnostnim dejavnikom, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe in okolja, ter nadaljnje obdobno spremljanje tega okoljsko onesnaženega območja glede bremena raka. Prebivalcem Kidričevega pa priporočajo zmanjševanje poznanih nevarnostih dejavnikov pljučnega raka, kot so aktivno in pasivno kajenje, izpostavljenost delcem PM10 ter drugim poklicnim in okoljskim nevarnostnim dejavnikom. Raziskava ni ugotavljala vpliva glifosata na nastanek raka "Analiza domnevno večjega pojavljanja raka pri zaposlenih v OŠ Rače iz rutinskih podatkov Registra raka ni možna, saj ne razpolagamo s podatkom o poklicu zbolelih," so zapisali v ugotovitvah. Izvedba analize bi bila možna, če bi bili na voljo osebni podatki, za kar je potrebna obvezna informirana privolitev vsakega posameznika, vseh zaposlenih za daljše časovno obdobje.

Najpogostejše vrste raka v Podravski regiji so enake kot pri prebivalcih celotne Slovenije. Pet najpogostejših rakov (rak debelega črevesa in danke, nemelanomski kožni rak, pljučni rak, rak dojk, rak prostate) tako v Podravski regiji kot v Sloveniji predstavljajo skupaj več kot polovico vseh rakov.