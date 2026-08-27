Onkološki inštitut svari: Precepljenost proti HPV v Sloveniji ostaja nizka

Ob začetku šolskega leta stroka poziva starše šestošolcev, da izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja svojih otrok na sistematskem pregledu. Poudarili so, da je pravi čas za cepljenje zdaj in da naj starši s podpisom soglasja za cepljenje ne odlašajo.

HPV sicer povzroča šest različnih vrst rakov tako pri moških kot pri ženskah; to so rak materničnega vratu, predrakave spremembe materničnega vratu, rak ustnega žrela, rak zadnjika, rak nožnice in zunanjega spolovila ženske ter rak penisa.

"Letno v Sloveniji še vedno zboli 200 oseb zaradi raka, ki bi ga lahko preprečili, večinoma so to ženske, so pa med njimi tudi moški," je na današnji novinarski konferenci povedala strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Janja Ocvirk.

Poudarila je, da raziskave potrjujejo učinkovitost cepljenja, vseeno pa je precepljenost proti HPV v Sloveniji nizka. "Gre za paradoks. Imamo cepivo, ki je učinkovito, ne sprašujemo se več, ali je ali ni učinkovito, vemo, da je učinkovito, a se tega ne poslužujemo," je opozorila.

Vodja programa Zora in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Urška Ivanuš je dejala, da so okužbe s HPV zelo pogoste, večina jih izzveni, tiste, ki vztrajajo leta in desetletja, pa lahko povzročijo raka. "Okužbe s HPV so običajno asimptomatske, zato je pomembno, da zaščito pred okužbami, kot je cepljenje proti HPV, izvajamo dovolj zgodaj," je poudarila.