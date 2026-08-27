Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Onkološki inštitut svari: Precepljenost proti HPV v Sloveniji ostaja nizka

Ljubljana, 27. 08. 2026 14.25 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Cepljenje

Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42 odstotkov manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV.

Ob začetku šolskega leta stroka poziva starše šestošolcev, da izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja svojih otrok na sistematskem pregledu. Poudarili so, da je pravi čas za cepljenje zdaj in da naj starši s podpisom soglasja za cepljenje ne odlašajo.

HPV sicer povzroča šest različnih vrst rakov tako pri moških kot pri ženskah; to so rak materničnega vratu, predrakave spremembe materničnega vratu, rak ustnega žrela, rak zadnjika, rak nožnice in zunanjega spolovila ženske ter rak penisa.

"Letno v Sloveniji še vedno zboli 200 oseb zaradi raka, ki bi ga lahko preprečili, večinoma so to ženske, so pa med njimi tudi moški," je na današnji novinarski konferenci povedala strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Janja Ocvirk.

Poudarila je, da raziskave potrjujejo učinkovitost cepljenja, vseeno pa je precepljenost proti HPV v Sloveniji nizka. "Gre za paradoks. Imamo cepivo, ki je učinkovito, ne sprašujemo se več, ali je ali ni učinkovito, vemo, da je učinkovito, a se tega ne poslužujemo," je opozorila.

Vodja programa Zora in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Urška Ivanuš je dejala, da so okužbe s HPV zelo pogoste, večina jih izzveni, tiste, ki vztrajajo leta in desetletja, pa lahko povzročijo raka. "Okužbe s HPV so običajno asimptomatske, zato je pomembno, da zaščito pred okužbami, kot je cepljenje proti HPV, izvajamo dovolj zgodaj," je poudarila.

HPV virus
HPV virus
FOTO: Shutterstock

Breme okužb s HPV v populaciji je največje okoli 20. leta starosti, v starosti med 20 in 25 let pa je vsako četrto dekle v Sloveniji okuženo z enim od HPV, ki lahko povzroča raka. Ob tem se število rakov, ki jih povzroča okužba s HPV, pri moških povečuje, trenutno pa za temi raki zboli tretjina moških in dve tretjini žensk. Zato je pomembno, da se cepijo tudi dečki.

V slovenski raziskavi so primerjali necepljene generacije deklet s cepljenimi generacijami deklet v starosti 20 do 25 let. Kljub temu, da je cepljena zgolj polovica deklet, so ugotovili, da imajo cepljene generacije 42 odstotkov manj predrakavih sprememb. Poudarila je, da ko se bo odstotek precepljenih povečeval, bo naraščal tudi odstotek preprečenih predrakavih sprememb in rakov.

Študije potrjujejo, da je cepljenje proti HPV izjemno učinkovito, neželeni učinki pa so izjemno redki, je dejala Nadja Šinkovec Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Manj spodbudni so podatki o precepljenosti proti HPV; v šolskem letu 2024/25 je bilo v šestem razredu cepljenih 42 odstotkov deklet in 26 odstotkov fantov.

"Pozivam vse starše, naj zaščitijo svoje otroke pred šestimi različnimi raki in predvsem, naj cepijo pravočasno. Mladi se zelo hitro okužijo s HPV v adolescenci, okužbe so zelo pogoste, cepiti pa se je treba, preden so izpostavljeni okužbi," je povedala Šinkovec Zorko.

Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš upa, da bodo starši v letošnjem šolskem letu naredili domačo nalogo in podpisali soglasje za cepljenje svojega otroka proti HPV. "Če imajo kakršnakoli vprašanja, naj pridejo do svojega izbranega pediatra, do šolskega zdravnika in naj vprašajo," je pozval.

Strokovnjaki so danes poudarili, da najboljšo zaščito nudi cepljenje pred 15. letom starosti. Mlajši mladostniki po cepljenju razvijejo zelo dober imunski odziv, zato pred dopolnjenim 15. letom zadostujeta dva odmerka cepiva, kasneje so potrebni trije. Brezplačno cepljenje je v Sloveniji na voljo vsem mladim do dopolnjenega 26. leta starosti.

HPV cepljenje rak onkološki inštitut zdravje

Stevanović sprejel kontroverznega gosta iz Republike Srbske

24ur.com Cepljenje proti HPV odslej brezplačno za vse do 26. leta
24ur.com V Zdravstvenem domu za študente pozivajo k cepljenju proti HPV
24ur.com V ZD za študente cepljenje proti HPV: za študentke zamudnice brezplačno
24ur.com HPV povzroča šest vrst raka pri ženskah in moških, stroka poziva k cepljenju
24ur.com Zagovornik za brezplačno cepljenje proti HPV za vse do 26. leta starosti
24ur.com 'Bolje preprečiti kot zdraviti: starši naj se dobro informirajo o cepljenju'
24ur.com Zaradi okužb s HPV okoli 200 ljudi letno zboli za rakom
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tajči s tremi sinovi odpotovala v Pariz
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne
Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Romanca, ki polni naslovnice: Kim in Lewis vse bolj zaljubljena
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
vizita
Portal
Izgubila je 85 kilogramov, a jo je čakal šok
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
cekin
Portal
Pokojnina pride vsak mesec, a strokovnjaki opozarjajo na drugo težavo
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
moskisvet
Portal
Umrla je kraljica pik: njene nenavadne vizije so postale svetovno znana umetnost
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču
Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
dominvrt
Portal
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
okusno
Portal
Lazanja še nikoli ni bila tako preprosta: vse sestavine gredo v en lonec
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Odklenjen
Odklenjen
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907