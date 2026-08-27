Onkološki inštitut svari: Precepljenost proti HPV v Sloveniji ostaja nizka

Ob začetku šolskega leta stroka poziva starše šestošolcev, da izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja svojih otrok na sistematskem pregledu. Poudarili so, da je pravi čas za cepljenje zdaj in da naj starši s podpisom soglasja za cepljenje ne odlašajo.
HPV sicer povzroča šest različnih vrst rakov tako pri moških kot pri ženskah; to so rak materničnega vratu, predrakave spremembe materničnega vratu, rak ustnega žrela, rak zadnjika, rak nožnice in zunanjega spolovila ženske ter rak penisa.
"Letno v Sloveniji še vedno zboli 200 oseb zaradi raka, ki bi ga lahko preprečili, večinoma so to ženske, so pa med njimi tudi moški," je na današnji novinarski konferenci povedala strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Janja Ocvirk.
Poudarila je, da raziskave potrjujejo učinkovitost cepljenja, vseeno pa je precepljenost proti HPV v Sloveniji nizka. "Gre za paradoks. Imamo cepivo, ki je učinkovito, ne sprašujemo se več, ali je ali ni učinkovito, vemo, da je učinkovito, a se tega ne poslužujemo," je opozorila.
Vodja programa Zora in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Urška Ivanuš je dejala, da so okužbe s HPV zelo pogoste, večina jih izzveni, tiste, ki vztrajajo leta in desetletja, pa lahko povzročijo raka. "Okužbe s HPV so običajno asimptomatske, zato je pomembno, da zaščito pred okužbami, kot je cepljenje proti HPV, izvajamo dovolj zgodaj," je poudarila.
Breme okužb s HPV v populaciji je največje okoli 20. leta starosti, v starosti med 20 in 25 let pa je vsako četrto dekle v Sloveniji okuženo z enim od HPV, ki lahko povzroča raka. Ob tem se število rakov, ki jih povzroča okužba s HPV, pri moških povečuje, trenutno pa za temi raki zboli tretjina moških in dve tretjini žensk. Zato je pomembno, da se cepijo tudi dečki.
V slovenski raziskavi so primerjali necepljene generacije deklet s cepljenimi generacijami deklet v starosti 20 do 25 let. Kljub temu, da je cepljena zgolj polovica deklet, so ugotovili, da imajo cepljene generacije 42 odstotkov manj predrakavih sprememb. Poudarila je, da ko se bo odstotek precepljenih povečeval, bo naraščal tudi odstotek preprečenih predrakavih sprememb in rakov.
Študije potrjujejo, da je cepljenje proti HPV izjemno učinkovito, neželeni učinki pa so izjemno redki, je dejala Nadja Šinkovec Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Manj spodbudni so podatki o precepljenosti proti HPV; v šolskem letu 2024/25 je bilo v šestem razredu cepljenih 42 odstotkov deklet in 26 odstotkov fantov.
"Pozivam vse starše, naj zaščitijo svoje otroke pred šestimi različnimi raki in predvsem, naj cepijo pravočasno. Mladi se zelo hitro okužijo s HPV v adolescenci, okužbe so zelo pogoste, cepiti pa se je treba, preden so izpostavljeni okužbi," je povedala Šinkovec Zorko.
Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš upa, da bodo starši v letošnjem šolskem letu naredili domačo nalogo in podpisali soglasje za cepljenje svojega otroka proti HPV. "Če imajo kakršnakoli vprašanja, naj pridejo do svojega izbranega pediatra, do šolskega zdravnika in naj vprašajo," je pozval.
Strokovnjaki so danes poudarili, da najboljšo zaščito nudi cepljenje pred 15. letom starosti. Mlajši mladostniki po cepljenju razvijejo zelo dober imunski odziv, zato pred dopolnjenim 15. letom zadostujeta dva odmerka cepiva, kasneje so potrebni trije. Brezplačno cepljenje je v Sloveniji na voljo vsem mladim do dopolnjenega 26. leta starosti.
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