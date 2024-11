Trio bo postal kvartet: Zori, Dori in Svitu se bo pridružil Peter

Vsak četrti Slovenec po 50. letu zboli za rakom prostate. Več kot 400 jih zaradi zahrbtne bolezni vsako leto tudi umre. Zdrav življenjski slog, gibanje in zdrava prehrana brez kajenja in prekomernega uživanja alkohola lahko zmanjšajo tveganje za obolenje, življenja pa učinkovito rešuje predvsem zgodnje odkrivanje bolezni. V društvu Onkoman zato moške v okviru akcije "ostani v tekmi" pozivajo, naj se o možnosti preventivnega pregleda pogovorijo z osebnim zdravnikom in se odzovejo, ko so povabljeni na presejalne teste. V kratkem bo prav za raka prostate zaživel še četrti organiziran program presejanja v Sloveniji, imenovan Peter.