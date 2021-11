Z dobrodelnim Onkoman treningom opozorili, da zdravje ni samoumevno

V Crossfitu Ljubljana so danes organizirali OnkoMan dobrodelni trening, dogodek, v okviru katerega so želeli opozoriti na problematiko raka pri moških. Pripravili so štiri različne treninge, ki so namenjeni vsem, ki vedo, da zdravje ni samoumevno, in tistim, ki jih bo dogodek 'brcnil v rit', da naredijo nekaj zase. Treningi so primerni za vse, ženske in moške, odrasle in otroke, za vse kategorije ljubiteljev miganja, so sporočili.