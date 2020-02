Online študij med zaposlenimi zmeraj bolj priljubljen

3. Privarčujte . Online izobraževanje je lahko tudi do dvakrat cenejše kot klasično izobraževanje. Ni vam potrebno plačevati prevoznih stroškov, cestnin, parkirnin, ni vam potrebno v knjižnico, prav tako odpadejo stroški tiskanja in kopiranja knjig. Študentje Dobe študirajo iz celotne Slovenje in 46 držav sveta.

2 . Udobje. Učite se kjerkoli in kadarkoli v okolju, kjer se počutite prijetno. Ni vam treba oditi od doma, udobno se namestite v domačem okolju.

1. Fleksibilnost. Online študij vam omogoča, da pridobite nova znanja kljub polnem urniku poslovnih in družinskih obveznosti. Sami razporejate čas in tempo učenja. Dobini študentje študirajo večinoma ob večerih in vikendih.

Najpogostejši razlogi za odločitev so naslednji:

Kakovost študija je ključna za vaše zadovoljstvo in kompetence, ki jih boste pridobili in s katerimi bodo zadovoljni tudi vaši delodajalci. Ponudnikov online študija je veliko, bodite pozorni, da izberete najboljšega.

5. Digitalne kompetence , ki jih danes delodajalci cenijo. Študentje online študija na Dobi skozi študij razvijejo digitalne kompetence kot so uporaba komunikacijskih orodij, virtualno timsko delo in organiziranje časa.

4. Nikoli sami. Med online študijem vas spremljajo predavatelji, online mentorji, vodje program in tehnična podpora. Na voljo vam je ogromno komunikacijskih kanalov, kjer lahko komunicirate praktično 24/7.

»DOBA Fakulteta mi omogoča študiranje v lastnem tempu, kar je zame neprecenljivo. V enem dnevu sem lahko mama, poslovna ženska in zvečer študentka.« Anjuška Kogal, diplomantka, podjetnica, ki je v času študija živela in delala v Ameriki

»Študente pripravljamo na poklice prihodnosti, ko bodo menedžerska znanja še kako pomembna. Učitelji pri študentih spodbujamo radovednost, kritično razmišljanje, raziskovanje in izkustveno učenje. Ker je bistvo študija takojšna uporabnost v praksi, so vse študijske aktivnosti, ki jih mora študent opraviti, usmerjene k reševanju poslovnega problema/izziva, pri čemer mora študent uporabiti tako strokovna znanja kot tudi izkušnje, spretnosti in lastna spoznanja.« dr. Marko Divjak, visokošolski učitelj

Smo v vas spodbudili zanimanje za online študij?

Vas zanima kako poteka online študij? Na Dobi za vas organizirajo informativne dneve v petek, 14. februarja in v soboto 15. februarja v Ljubljani, Mariboru in online. Preverite termine in lokacije na https://www.doba.si/novice/informativni-dnevi-v-mariboru-ljubljani-kopru-in-online.

Velika izbira online študijskih programov na Dobi tudi letos

Letos na Dobi ponujajo vrsto zanimivih in unikatnih študijskih programov, v katerih se boste razvili v agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka.

Ponudba študijskih programov je res velika:

dodiplomski študijski programi 180 ECST

››Menedžment v sodobnem poslovanju

smer Menedžment NOVO

smer Kadrovski menedžment NOVO

smer Digitalni menedžment NOVO

››Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

››Poslovanje in upravljanje v turizmu

››Menedžment v sociali in izobraževanju

smer Sociala

smer Izobraževanje

Želim informacije o dodiplomskem programu

magistrski študijski programi 120 ECST

››Mednarodno poslovanje

››Marketing in prodaja

››Menedžment pametnih mest

››Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

smer Sociala

smer Izobraževanje

Zanima me magistrski program

doktorski študijski programi 180 ECST

››Inovacije in trajnostno poslovanje v sodobni družbi

Pošljite mi informacije o doktorskem programu

višješolski programi 120 ECTS

››Komerciala NOVO

››Ekonomist

››Poslovni sekretar

››Organizator socialne mreže

››Velnes

Želim več informacij o višješolskem programu

