Opara Krašovčeva po podpisu dogovora nazaj na fakulteto

"S tem je nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi preklicana in je raziskovalka Opara Krašovec vrnjena na delo. Prav tako je ostala še naprej sindikalna zaupnica," je pojasnil predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije (VŠS) Marko Marinčič. Rektor univerze je po njegovih besedah zagotovil, da je ta "zadeva urejena in da se bodo stvari na fakulteti vzpostavile nazaj".

V dekanatu fakultete so za STA navedli, da je Opara Krašovčeva pri njih znova zaposlena in da dodatnih aktivnosti v zvezi s to zadevo ne bodo izvajali. Dodali so še, da je s podpisanim dogovorom dogovorjeno, da stranki druga do druge nimata dodatnih zahtevkov.

Na to, da je fakulteta za elektrotehniko Opara Krašovčevi odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, čeprav je sindikalna zaupnica, sta 11. februarja na novinarski konferenci opozorila visokošolski sindikat in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Ob tem sta izpostavila, da je odpoved v nasprotju z zakonom, ki izrecno prepoveduje odpoved sindikalnemu zaupniku.