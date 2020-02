'Opažamo zaplete ob prebolevanju gripe, kot so vnetja ušes in pljučnice'

Gripa in druga virozna obolenja v Sloveniji razsajajo že štiri tedne, predvsem med šolsko in predšolsko populacijo. Razredi v šolah so na pol prazni, velik delež obolelih otrok pa je okužil vse svoje sorojence, so nam pojasnili iz Zdravstvenega doma Bežigrad v Ljubljani."Opažamo tudi že zaplete ob prebolevanju gripe, kot so vnetja ušes in pljučnice. Tako so naše ambulante zasute s klici, elektronsko pošto in obiski pacientov, kljub temu, da na preglede vabimo predvsem tiste, ki so bolj prizadeti, ki so bolj rizični,"

Sirupa Daleron in Calopol, ki lajšata bolečino in znižujeta telesno temperaturo, sta v nekaterih lekarnah pošla. Iz podjetja Kemofarmacija, ki je eden od dobaviteljev teh dveh zdravil, so nam pojasnili, da so daleron sirup že sprejeli in so ga v lekarne poslali včeraj."Predvidena dobava calpola 120 mg/5 mg peroralne suspenzije je naslednji teden, calpola 250 mg/5ml suspenzije pa v marcu," so povedali.

Ob tem so poudarili, da ni razloga za preplah, saj so ostale alternative – suspenzije z ibuprofenom – vse na zalogi. Dobavo svečk paracetamol pa pričakujejo danes.

A zakaj je letos tako, da za gripo in ostalimi virusnimi obolenji zbolevajo predvsem otroci? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da se sezone gripe med seboj razlikujejo: "Odvisno od virusa, lastnosti virusa in dovzetne populacije ter tudi ukrepov, na primer precepljenosti, ki je pri nas nizka." Ob tem so izpostavili, da pričakujejo, da bo med šolskimi počitnicami kroženje virusa gripe upadlo.