Opazujte drevesa. Ob napadu podlubnikov je treba hitro ukrepati

Kot so pojasnili, podlubniki smreko najbolj ogrožajo od aprila pa do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12 stopinj Celzija. Znaki napada podlubnikov na drevesa smreke so: osutost krošnje, na lubju debel so vidne vhodne odprtine podlubnika, na deblu je vidno pocejanje smole, na lubju koreničnika je vidna črvina, v končni fazi lubje z debla odpade.

Hitri ukrepi so zato nujni, saj se lahko zaradi nepravočasnega sanitarnega posega podlubniki namnožijo, kar lahko privede do gradacije. Že nekaj odraslih hroščev osmerozobega ali šesterozobega smrekovega lubadarja dodobra oslabi drevo in povzroči odmrtje smreke. Odrasli hrošči smrekovih podlubnikov so ob ugodnih vremenskih razmerah sposobni preleteti tudi nekaj kilometrske razdalje, tako so podlubniki, ki izletajo z lubadark v urbanem okolju, sposobni zavrtati v zdrava drevesa iglavcev in povzročati škodo večjega obsega tudi v gozdu.

Podlubniki s svojim načinom življenja povzročijo odmrtje drevesa, ki se posledično posuši, postane lomljivo, krhko in statično nestabilno, zato neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje, še posebej ko na odmrto drevo in njegove dele delujejo zunanje sile, kot so veter, sneg in žled, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.