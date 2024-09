'Čas je za ločitev Izraela in Palestine': 'Nihče pa ne želi Hamastana'

Glede razmer na Zahodnem bregu je dejala, da so izraelske sile blokirale ceste. Po njenem se razmere le še zaostrujejo, stopnjujejo. "Kar se dogaja danes, se je dogajalo že dolgo prej, saj je fokus Izraela Zahodni breg, ne Gaza." Dejala je, da pravzaprav ni potrebno narediti kakšne večje analize, da bi razumeli, kaj se dogaja, potrebno je le poslušati izraelske oblasti, ki da so Palestincem že predstavile opcije: "Genocid, etnično čiščenje ali apartheid." Dejala je, da smo danes že priča tem elementom.

Pogovor z Amal Jadou , ambasadorko, svetovalko palestinskega predsednika vlade, je na letošnjem BSF potekal na daljavo. Oglasila se je iz Ramale. Najprej se je zahvalila Sloveniji za priznanje Palestine. "To ni le simbolna gesta, ampak zelo pomembno dejanje za rešitev dveh držav." Ocenila je, da je primerno, da države, ki so priznale Izrael, priznajo tudi Palestino.

Pa je vlada v Ramali odprta za širši sporazum glede Gaze in na Zahodnem bregu, saj bi bile istočasno potrebne tudi notranje reforme? Dejala je, da se zavzemajo za rešitev dveh držav, zato so se obrnili tudi na mednarodne institucije. Želijo pa, da Izrael preneha z okupacijo ozemelj. "Žal pa tega ne upoštevajo in na mednarodni skupnosti je, da dosežejo, da Izrael spoštuje mednarodno pravo."

Glede palestinskih prizadevanj za mir je dejala, da so zelo aktivni na mednarodnem področju, da si res prizadevajo za političen dogovor, saj bi tako ljudi v Gazi rešili pred nasiljem, da pa so bili zaenkrat neuspešni. Podprli so tudi ideje ameriškega predsednika, je dejala. "Države smo pozivali, naj k sodelovanju pridobijo Izrael." A neuspešno. "Medtem so na obeh straneh izgubljena življenja. Pa so človeška življenja veliko bolj pomembna od katerega koli ozemlja."

"Nujno potrebujemo premirje. Za to prosimo že enajst mesecev," je poudarila. Dejala je, da so od mednarodne skupnosti v tem času slišali veliko besed, a potrebna so dejanja, in videli so le malo dejanj. In ponovila, da bi Izrael, ki se ne odziva niti na pozive k premirju, k temu morala prisiliti mednarodna skupnost. "Prav tako morajo nekatere države prenehati s pošiljanjem orožja Izraelu, saj se to uporablja za ubijanje palestinskih otrok. 17.000. A to je le številka, ki jo vemo, številna trupla pa so še pod ruševinami. Ko sem gledala starejšega moža, ki ne želi zapustiti ruševin, izgubil je otroke, vnuke in pravi, da ni nikjer varno, sem se vprašala, kakšno življenje pa želimo, da živi?" Po njenem je čas, da se uresničijo zaveze mednarodne skupnosti, da je treba spoštovati pravo.

Kaj pa vloga Hamasa? Jasnega odgovora na to vprašanje gostja ni podala. Dejala je: "Rada bi videla več aktivizma svetovnih voditeljev, da se ustavijo zločini proti človečnosti, ki se dogajajo proti mojemu ljudstvu." Namesto na vlogo Hamasa pa je opozorila, da so v Izraelu protesti in stavke, ki oblast pozivajo k drugačnemu ravnanju.

Zaključila je, da je rešitev dveh držav edina mogoča: "Obstaja občutek sovraštva in maščevanja, ki slepi izraelske naseljence in vojake, zato je kakršnakoli enotna država skoraj nemogoča. Edini izhod je ločitev na podlagi mednarodnega prava in resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov."