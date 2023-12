Opeka: Primanjkuje karizmatičnih voditeljev, ki bi združevali svet

"Ključ je prepričevati ljudi, da delajo, z ljubeznijo in ne s silo," je dejal. Po njegovih besedah je treba ustvarjati delovna mesta v Afriki, da lahko ljudje ostanejo, kjer so, saj se ne želijo seliti. Skupaj s somišljeniki je leta 1989 po srečanju z revnimi ljudmi, ki živijo na obrobjih smetišča glavnega mesta Madagaskarja Antananariva ustanovil humanitarno združenje Akamasoa (Dobri prijatelji). Darovalci iz Slovenije s svojimi rednimi darovi omogočijo dnevno topel obrok hrane 11.000 otrokom. Njegovo delo preko Misijonskega središča Slovenije podpirajo predvsem z botrstvom Obrok riža na dan, kjer trenutno prek 650 botrov zagotavlja topel dnevni obrok za šolarje v misijonskih šolah Akamasoe.

Obsodil je vojne, ki divjajo po svetu. Izrazil je svojo ogorčenost glede napada Rusije na Ukrajino ter drugih vojn, ki divjajo po Afriki (v Sudanu, Etiopiji ter Kongu) ter v Izraelu. V tem času konfliktov je izpostavil pomen miru. " Mir je cilj vsakega človeka. Ko ima človek mir, se počuti dobro, " je poudaril. " Sprava je sicer težka, saj nihče ne želi odnehati. Nasilje namreč rodi nasilje in ga povečuje, " je dejal. Vojne so po njegovih navedbah poraz človeštva.

Čas bi bil, da se tudi Slovenci spravijo, je pojasnil. Dolgo časa človekove pravice niso bile spoštovane in ubitih je bilo preveč nedolžnih ljudi. Tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar je Opeka izročil pismo s prošnjo in pobudo za spravo slovenskega naroda.

Izpostavil je, da bo vztrajal pri delu z ljudmi, ki so potisnjeni ob rob družbe. Obsodil je voditelje držav, ki za revne ne skrbijo in jih zapostavljajo. "Danes primanjkuje karizmatičnih voditeljev, ki bi združevali svet. Karizmatični voditelji so namreč tisti, ki razumejo državljane, jih spoštujejo in s tem delajo skupno dobro," je dejal.

Ob obisku misijonarja v Sloveniji se je v preteklih dneh zvrstilo več dogodkov, med drugim tudi več pogovorov z misijonarjem in srečanje s slovenskimi škofi.