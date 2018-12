Nov uspeh slovenskih kirurgov, operirani triletnik že v domači oskrbi

Na UKC Ljubljana so triletniku, ki ga je doletela za njegovo starost izjemno redka diagnoza – tumor nadledvične žleze – laparoskopsko odstranili tvorbo. Pri odraslih je poseg rutinski, medtem ko so ga pri otroku v Sloveniji izvedli prvič. Poseg je minimalno invaziven, otrok ima le štiri ranice na trebuhu in je že v domači oskrbi.

Uspeh je plod dela domačih strokovnjakov. FOTO: UKC Ljubljana Nov uspeh slovenskih kirurgov. Na Kirurški kliniki UKC Ljubljana so namreč pred dnevi sploh prvič v Sloveniji uspešno opravili laparoskopsko odstranitev tumorja nadledvičnice pri komaj tri leta starem otroku. Ta je bil dva dni po posegu že v domači oskrbi, na trebuhu pa ima zgolj štiri točkaste ranice in glede tega pričakovano normalno kakovost življenja, so izpostavili. Laparoskopija je minimalno invazivna metoda, s katero zdravniki pregledajo notranjost trebušne votline – bodisi v diagnostične bodisi v terapevtske namene. "Operacija je potekala gladko, brez zapletov," je povedal Simon Hawlina s Kliničnega oddelka za urologijo, ki je skupaj z Robertom Kordičem, vodjo Oddelka za otroško kirurgijo na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, opravil poseg. Oba sta domača strokovnjaka. "Dosežek je plod večletnih izkušenj na področju laparoskopskih operacij pri odraslih, saj je pri otrocih problem majhen operativni prostor in občutljive vitalne strukture. Dosežek je plod izredno dobrega timskega dela kirurgov in inštrumentark, ki kirurgu pripravijo primerne inštrumente za tovrstne posege," je o posegu, ki je pri odraslih rutinski, medtem ko pri otrocih orjejo ledino, še povedal Hawlina. Otrok ima po posegu na trebuhu zgolj širi točkaste ranice. FOTO: UKC Ljubljana Poseg je minimalno invaziven, okrevanje pa zato praviloma hitrejše. Triletnik je, kot smo že omenili, že doma. Kordič je ob tem pohvalil lečečega pediatra endokrinologa, ki je načrtoval diagnostiko otroka in pripravo. "Prav njemu gre zahvala, da je bila tvorba hitro odkrita," je izpostavil. Gre sicer za izredno redko diagnozo v tej starosti. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke