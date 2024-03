Stavka operaterjev 112: po mesecu dni ključne zahteve neizpolnjene

V uradnem odzivu na stališča vladne pogajalske skupine glede stavkovnih zahtev zaposlenih v Centru za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in regijskih centrih za obveščanje (ReCO), ki jih je vlada podala 7. marca 2024, so v Sindikatu ministrstva za obrambo in stavkajoči zaposleni, kljub razumevanju potrebe po prenovi celotnega plačnega sistema v javnem sektorju, mnenja, da predlagane rešitve s strani pogajalske strani ne zadostujejo za sklenitev ustreznega stavkovnega sporazuma. "Posebej izpostavljamo nezadovoljstvo z umestitvijo delovnih mest dispečerjev v CORS in ReCO, ki opravljajo zahtevne naloge, a so plačno ovrednoteni nižje v primerjavi z drugimi dispečerji v javnem sektorju," so opozorili in dodali, da je njihova zahteva po umestitvi dispečerjev v primerljiv plačni razred z najvišjim plačnim razredom dispečerjev v javnem sektorju utemeljena in nujna. "Prav tako izražamo razočaranje nad predlogom vlade, ki ne odraža pravičnega vrednotenja dela naših dispečerjev."

"Ves čas pogajanj o razreševanju stavkovnih zahtev operaterjev smo priča trditvam s strani ministrstva za obrambo, kako razumejo stavkovne zahteve in krivice, ki so bile storjene operaterjem, zato na pogajanjih o razrešitvi stavkovnih zahtev zahtevamo, da se nam predstavi predlog ministrstva o novi uvrstitvi delovnega mesta dispečer v CO v plačne razrede," pojasnjujejo.

Zahteva po 15-odstotnem dodatku k plačam zaposlenih v CORS in ReCO ni širitev stavkovnih zahtev, temveč varovalka, skladna s sklepom vlade, opozarjajo in dodajajo, da bi se ta varovalka aktivirala le, če do dogovora ne bi prišlo do določenega roka.

"Kljub nekaterim premikom v pogajanjih, ključne zahteve ostajajo neizpolnjene. Zato zahtevamo, da se pogajanj v četrtek, 21. marca 2024, ob 10. uri udeleži tudi predsednik vlade Robert Golob, saj verjamemo, da bo njegova prisotnost prispevala k boljšemu razumevanju in reševanju teh ključnih vprašanj," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo neodzivnost Goloba razumeli kot "pomanjkanje resnične volje za reševanje stavkovnih zahtev naših operaterjev, ki opravljajo ključno delo v CORS in ReCO".

Stavkovni odbor operaterjev na 112 je zato sprejel odločitev, da bodo v primeru, če ne pride do bistvenega premika in zagotovil s strani vlade, v skladu z možnostmi zaostrili stavkovne aktivnosti. "Načrtujemo organizacijo mirnega protesta pred vlado in državnim zborom 27. marca, pet minut pred dvanajsto. Ta korak je odraz naše odločenosti in resnosti situacije."