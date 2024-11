Operaterji 112 v zaostrovanje stavke, zemljevid aplikacije SPIN bo prazen

"Kljub jasnim sklepom, sprejetim 28. februarja in 15. marca 2024, vlada ni začela ločenih pogajanj o uvrstitvi naših delovnih mest v ustrezne plačne razrede, čeprav je bil rok za to določen do 13. oktobra 2024," so po več kot 200 dneh stavke sporočili iz sindikata ministrstva za obrambo.

Kot so zapisali v sporočilu, so razočarani, ker jih vlada še vedno ne priznava kot enakovredne gasilcem dispečerjem in dispečerjem nujne medicinske pomoči. "Razlike v plačnih razredih, ki segajo vsaj tri razrede, trajajo že od leta 2017, čeprav bi jih lahko zdaj odpravili za približno 140 zaposlenih," so še sporočili iz sindikata.

Kaj pomeni zaostritev stavke?

"Do podpisa stavkovnega sporazuma bo grafični prikaz trenutnih dogodkov (javni zemljevid aplikacije SPIN) ostal prazen, prav tako bodo ostali prazni tudi izdani informativni bilteni Centra za obveščanje republike Slovenije (12-urni in dnevni bilten). Preneha se programiranje sprejemnikov osebnega klica, ki so iz požarnega sklada dodeljeni gasilcem."