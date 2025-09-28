Koliko uporabnikov je prejelo testni SI-Alarm? Operaterji podatka nimajo

V soboto ob 12. uri so nekateri telefoni zazvonili, vendar se na našem ni zgodilo nič. "Sporočilo je bilo dostavljeno na 95 odstotkov vseh celic, ki jih imamo operaterji na območju Slovenije," je v soboto pojasnjeval vodja projekta na Telekomu Slovenije Marko Stočicki.
Kar pa ne pomeni, da je sporočilo doseglo tudi toliko lastnikov telefonskih naprav. "Skoraj vsi niso dobili, tukaj se je treba zavedati, da obstajajo neke določene omejitve. 100-odstotno težko govorimo, da jih bomo dosegli v naslednjih nekaj mesecih, ali v prvem naslednjem produkcijskem pošiljanju sporočil," še ocenjujejo pri Telekomu.
Klasični telefoni na tipke prejema celičnih sporočil ne podpirajo in ga tudi ne bodo. Kot se je pokazalo na testno soboto, pa sporočila niso prejeli niti pametni telefoni, ki niso bili posodobljeni.
"Definitivno je tukaj apel za vse uporabnike, da redno posodabljajo telefone, naj gre za Apple ali Android," poziva Stočicki.
V prihodnjih dneh sledi analiza
Kaj pa tisti, ki so imeli posodobljene telefone in niso prejeli sporočila? Ali tisti, ki so prejeli sporočilo večkrat? Pa tisti, ki so sporočilo dobili, čeprav v telefonu denimo ni bilo vstavljene SIM-kartice? "Težava je bila na distribuciji, če lahko tako rečemo, samih baznih postaj do uporabnikov, konkretna analiza bo narejena v naslednjih dneh," napovedujejo pri Telekomu.
Glavni operater na projektu, večinsko državni Telekom Slovenije, pa je danes pisno sporočil še, da je testiranje potrdilo, da sistem deluje brezhibno, da so tehnične težave že odpravili, da sta na vrsti Android in Apple. Pa tudi, da izkušnje iz tujine kažejo, da se učinkovitost dostave sčasoma izboljšuje, podatka o številu dejanskih prejemnikov sobotnega testa pa operaterji nimajo.
