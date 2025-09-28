Koliko uporabnikov je prejelo testni SI-Alarm? Operaterji podatka nimajo

V soboto ob 12. uri so nekateri telefoni zazvonili, vendar se na našem ni zgodilo nič. "Sporočilo je bilo dostavljeno na 95 odstotkov vseh celic, ki jih imamo operaterji na območju Slovenije," je v soboto pojasnjeval vodja projekta na Telekomu Slovenije Marko Stočicki.

Kar pa ne pomeni, da je sporočilo doseglo tudi toliko lastnikov telefonskih naprav. "Skoraj vsi niso dobili, tukaj se je treba zavedati, da obstajajo neke določene omejitve. 100-odstotno težko govorimo, da jih bomo dosegli v naslednjih nekaj mesecih, ali v prvem naslednjem produkcijskem pošiljanju sporočil," še ocenjujejo pri Telekomu.

Klasični telefoni na tipke prejema celičnih sporočil ne podpirajo in ga tudi ne bodo. Kot se je pokazalo na testno soboto, pa sporočila niso prejeli niti pametni telefoni, ki niso bili posodobljeni.

"Definitivno je tukaj apel za vse uporabnike, da redno posodabljajo telefone, naj gre za Apple ali Android," poziva Stočicki.