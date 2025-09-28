Svetli način
Koliko uporabnikov je prejelo testni SI-Alarm? Operaterji podatka nimajo

Ljubljana, 28. 09. 2025 19.29 | Posodobljeno pred 8 minutami

Špela Bezjak Zrim
4

Je bilo testiranje sistema za množično obveščanje in alarmiranje prebivalstva res uspešno, kot zatrjujejo pristojni? Še vedno namreč ni jasno, zakaj nekateri lastniki pametnih telefonov niso prejeli testnega sporočila, kot tudi ne, koliko je pravzaprav takih, ki so sporočilo dobili. Se glavni razlog težav res skriva v neposodobljenih pametnih telefonih, kot trdijo operaterji? Pozno popoldne so se odzvali s Telekoma Slovenije. Kaj pravijo?

V soboto ob 12. uri so nekateri telefoni zazvonili, vendar se na našem ni zgodilo nič. "Sporočilo je bilo dostavljeno na 95 odstotkov vseh celic, ki jih imamo operaterji na območju Slovenije," je v soboto pojasnjeval vodja projekta na Telekomu Slovenije Marko Stočicki

Kar pa ne pomeni, da je sporočilo doseglo tudi toliko lastnikov telefonskih naprav. "Skoraj vsi niso dobili, tukaj se je treba zavedati, da obstajajo neke določene omejitve. 100-odstotno težko govorimo, da jih bomo dosegli v naslednjih nekaj mesecih, ali v prvem naslednjem produkcijskem pošiljanju sporočil," še ocenjujejo pri Telekomu. 

Klasični telefoni na tipke prejema celičnih sporočil ne podpirajo in ga tudi ne bodo. Kot se je pokazalo na testno soboto, pa sporočila niso prejeli niti pametni telefoni, ki niso bili posodobljeni. 

"Definitivno je tukaj apel za vse uporabnike, da redno posodabljajo telefone, naj gre za Apple ali Android," poziva Stočicki. 

V prihodnjih dneh sledi analiza

Kaj pa tisti, ki so imeli posodobljene telefone in niso prejeli sporočila? Ali tisti, ki so prejeli sporočilo večkrat? Pa tisti, ki so sporočilo dobili, čeprav v telefonu denimo ni bilo vstavljene SIM-kartice? "Težava je bila na distribuciji, če lahko tako rečemo, samih baznih postaj do uporabnikov, konkretna analiza bo narejena v naslednjih dneh," napovedujejo pri Telekomu. 

Pojasnilo Telekoma Slovenije
Pojasnilo Telekoma Slovenije FOTO: POP TV

Glavni operater na projektu, večinsko državni Telekom Slovenije, pa je danes pisno sporočil še, da je testiranje potrdilo, da sistem deluje brezhibno, da so tehnične težave že odpravili, da sta na vrsti Android in Apple. Pa tudi, da izkušnje iz tujine kažejo, da se učinkovitost dostave sčasoma izboljšuje, podatka o številu dejanskih prejemnikov sobotnega testa pa operaterji nimajo.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Malo_sutra
28. 09. 2025 19.38
+1
Kje lahko koga tožim, ker nisem tega prijel?
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
28. 09. 2025 19.37
+1
koliko denarja so vrgli čez okno, ko so več tednov oglaševali v medijih, da bomo vsi prejeli alarm 27.9.2025 ob 12:00??
ODGOVORI
1 0
LevoDesniPles
28. 09. 2025 19.36
+1
lol kakšno natolcevanje.. nisi dobil če nisi posodobil telefon in nisi dobil če si posodobil telefon.... torej posodabljanje nima zveze z nesposobnostjo ustvarjalcev tega fiaska
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
28. 09. 2025 19.35
+2
kako naj posodobim telefon če imaš man kot iphone 11? pa kaj mislijo, da bomo zdaj vsi nove pametne telefone?
ODGOVORI
2 0
