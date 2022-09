Operaterji prejeli 40 % ugodnejšo ponudbo za vključitev Sportkluba v programske sheme

V podjetju predvidevajo, de je želja po spreminjanju medijske zakonodaje med drugim posledica razprav ob prenosih kvalifikacijskih tekem za svetovno košarkarsko prvenstvo, ki jih je že pred več leti odkupila družba United Media. Sočasno opozarjajo, da imajo nekatere pravice plačane že za več let vnaprej in z njimi razpolagajo skladno z obstoječim zakonom.

V družbi United Media napovedujejo spoštovanje sprememb zakonodaje v novih pogodbah za odkup pravic, javnosti pa želijo sporočiti, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi bili programi Sportkluba pod enakimi pogoji na voljo vsem kabelskim operaterjem v Sloveniji. Kljub temu so vsi operaterji, razen Telemacha, sklenitev pogodbe zavrnili.

Programe Sportkluba so operaterji izključili iz programskih ponudb

Aleksandra Subotić, generalna direktorica United Media poudarja, da so si neprestano prizadevali za korektne ponudbe, ki bi vsem državljanom Slovenije, ne glede na operaterja, omogočale spremljanje atraktivnih športnih vsebin, ki jih ponuja Sportklub.

Operaterji Telekom Slovenija, A1 in T2 so izključili programe Sportkluba iz svojih programskih ponudb, kljub temu da smo ves čas želeli nadaljevati sodelovanje z njimi. Naše ponudbe niso sprejeli niti tedaj, ko smo jo znižali za dodatnih skoraj 40 %. Kot razlog navajajo, da imajo v svojih shemah dovolj športnih vsebin drugih ponudnikov, pravi Subotićeva, ob tem pa še dodaja: To nas preseneča, saj je med slovenskimi gledalci veliko zanimanja za spremljanje tekem slovenskega športa, česar se, z ozirom na njena nedavno napovedana dejanja, zaveda tudi vlada.

Ponudbo imajo še vedno na mizi

Ker med državljani Slovenije vlada veliko zanimanje za nastope domačih športnikov in ker v družbi United Media interese gledalcev vedno postavljajo na prvo mesto, ponudba za vključitev programov Sportklub v programske sheme še vedno velja.

Vsem slovenskim operaterjem tako ponujajo možnost, da se paket 11 HD programov Sportkluba uvrsti v njihove programske sheme po ceni 1,5 evra na mesec, namesto dosedanje cene 2,44 evra. Promocijska ponudba velja do 30. septembra.

Prizadevajo si za širše ponujanje programov Sportklub

V družbi United Media si vseskozi prizadevajo, da bi bile športne vsebine, ki jih ponujajo programi Sportklub, dostopne čim večjemu številu gledalcev. Zato so njihovi programi vključeni v televizijske ponudbe večine lokalnih kabelskih operaterjev po Sloveniji, satelitske televizije in nacionalnega kabelskega operaterja Telemach. Prav tako so sestavni del televizijske ponudbe na spletni platformi EON TV. Preko vseh teh platform so programi Sportklub na voljo 99 % vseh prebivalcev Slovenije.

Naročnik oglasa je Telemach.