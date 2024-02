Operaterji številke 112 bodo v ponedeljek stavkali. Kaj bo s klici v sili?

Sindikat ministrstva in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje sta v petek po štiriurnih pogajanjih prejela odgovor in predlog vladne pogajalske skupine na stavkovne zahteve. Vladni predlog so temeljito preučili in ocenili, da je nekonsistenten in da ne odraža realnih možnosti za približevanje v smislu razrešitve stavkovnih zahtev, zato so sprejeli odločitev, da v ponedeljek začnejo s stavko.