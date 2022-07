Opičje koze grožnja svetovnemu javnemu zdravju

Obstaja jasno tveganje za nadaljnje širjenje okužb po svetu, je odločitev strokovnega odbora pojasnil Tedros Adhanom Ghebreyesus. Strokovni odbor WHO je sicer konec junija že odločal o tem, a se je takrat odločil, da opičje koze ne predstavljajo grožnje svetovnemu javnemu zdravju, kar je najvišja stopnja alarma, ki ga lahko izda WHO.

Razglasitev nima praktični posledic, temveč je njen namen spodbuditi vlade po svetu, da sprejmejo ukrepe za zajezitev izbruha.

WHO je ob današnji razglasitvi pripravila vrsto priporočil in vlade po svetu pozvala, naj zaščitijo prizadete skupine, okrepijo nadzor in ukrepe na področju javnega zdravja, pa tudi na področju kliničnega upravljanja in nadzora okužb v bolnišnicah. Kot pomembno so pri WHO izpostavili pospešitev raziskav o uporabi cepiv proti bolezni in priporočila o mednarodnih potovanjih.

Tedros je izpostavil še, da se je treba izogniti stigmi v zvezi s to boleznijo, saj sta prav stigma in diskriminacija po njegovih besedah lahko enako nevarni kot virus. Doslej so namreč največ okužb z opičjimi kozami zabeležili med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so zabeležili v Zahodni Evropi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v petek predlagala odobritev uporabe cepiva proti črnim kozam tudi za omejevanje okužb z opičjimi kozami.