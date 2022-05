'Opičje koze je treba čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni'

Kot so še sporočili z vlade, bo imel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) le tako zagotovljeno ustrezno zakonsko podlago za vzpostavitev epidemiološkega spremljanja navedene bolezni, epidemiološko obravnavo primerov in njihovih tesnih kontaktov, ter za posredovanje vseh zahtevanih podatkov mednarodnim inštitucijam.

V Evropi in Severni Ameriki od začetka maja beležijo več primerov okužb z virusom opičjih koz, ki se sicer pojavlja v tropskih gozdnatih predelih v Centralni in Zahodni Afriki. Virus, ki povzroča opičje koze je soroden virusu, ki je povzročal črne koze. "Te smo s pomočjo globalne kampanje cepljenja uspeli izkoreniniti," so sporočili z vlade.

Virus opičjih koz se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku, je vlada zapisala v sporočilu za javnost.

Pri opičjih kozah gre za porajajočo se nalezljivo bolezen, ki se do sedaj v takšnem obsegu v Evropi še ni pojavljala. Glede na epidemiologijo skupkov, ki se pojavljajo v Evropi, pojava primerov te bolezni je pričakovano, da se bodo primeri pojavljali oz. se je že, tudi v Sloveniji. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni pozivata države, da takoj vzpostavijo epidemiološko spremljanje primerov te bolezni in ustrezno obravnavo tesnih kontaktov.