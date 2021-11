Oplemenitite svoje prihranke in investirajte v svojo prihodnost

Uradna statistka kaže, da so slovenska gospodinjstva po svoji varčnosti na četrtem mestu v Evropski uniji, a ob nizkih obrestnih merah in inflaciji je na mestu vprašanje, kako varčevati, da bi vsaj ohranili vrednost svojih prihrankov. V Novi KBM opažajo, da se stranke v želji po ohranjanju vrednosti svojega premoženja zanimajo za različne oblike investiranja. Ste vedeli, da je Nova KBM odličen in celovit ponudnik storitev tudi na področju trženja oz. prodaje finančnih instrumentov?

Vedno je pravi čas za investiranje v prihodnost Če varčevanje pomeni, da se na mesec odpoveste določenemu znesku denarja, ki ga prihranite in vam je ves čas na voljo, je investiranje načrtno nalaganje denarja z namenom, da se vrednost vašega premoženja poveča. Pri investiranju se je smiselno naložbenemu znesku, ki ga določite sami, odpovedati za daljše časovno obdobje. To obdobje izberete sami, saj je od vrste naložbe odvisno, kako hitro boste dostopali do sredstev, ob tem pa so naložena sredstva zmeraj na voljo, saj do njih dostopate ne glede na čas investiranja. » Investiranje v vzajemne sklade je ena od oblik, s katerimi lahko stranka oplemeniti svoje prihranke oz. premoženje. Z naložbami v vzajemne sklade je primerno začeti kadar koli, tudi takrat, ko imamo v mislih dolgoročne cilje, npr. nakup nepremičnine, avtomobila ali prihranek denarja za šolanje otrok,« so pojasnili v Novi KBM, kjer lahko stranke investirajo v široko paleto najboljših, večkrat nagrajenih vzajemnih skladov treh družb za upravljanje – Sava Infond, Raiffeisen Capital Management in Triglav Skladi.

