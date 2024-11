Oploditev z biomedicinsko pomočjo: obsežen postopek in dolge čakalne vrste

Po 37 letih zakona, desetih postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in desetih spontanih splavih, je 61-letnica rodila zdravega dečka Petra. Tako je postala najstarejša prvorodka v Makedoniji, njen mož in oče otroka pa je bil ob rojstvu dojenčka star 65 let.

Direktorica Ginekološke klinike v Skopju Irena Aleksioska Papasiev je povedala, da je imela med nosečnostjo visok krvni tlak in diabetes. "Sicer pa je nosečnost potekala brez težav. V porodnišnico je prišla z visokim krvnim tlakom, ko smo ga stabilizirali, smo se odločili za porod s carskim rezom," je povedala. 61-letnica je uspešno zanosila s postopkom umetne oploditve z lastno jajčno celico, ki so jo zamrznili ob začetku zdravljenja neplodnosti.

Že preden je ustavno sodišče pri nas odpravilo starostno mejo upravičenosti do postopka umetne oploditve, je bila odločitev o napotitvi v postopek pri nas najprej stvar strokovne odločitve. Dr. Tanja Burnik Papler, vodja ambulante za zdravljenje neplodnosti v Bolnišnici Postojna, je pojasnila: "Če presodimo strokovno, da so verjetnosti za zanositev zelo majhne, se seveda odločimo, da postopka ne bomo izvedli. običajna starost pa je okoli 45 let."

Slovenski centri za zdravljenje neplodnosti pa bodo po najnovejši odločitvi ustavnega sodišča postopek omogočali tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah. Na ministrstvu za zdravje za zdaj nimajo konkretnih odgovorov, kako bodo odpravili neustavnosti v zakonu. Bo pa najverjetneje treba postaviti številna nova pravila. Neplodni pari, ki potrebujejo darovano moško spolno celico, morajo namreč skozi obsežen postopek.