Oploditev z biomedicinsko pomočjo tudi za samske in ženske v istospolnih zvezah

Ustavno sodišče je konec lanskega leta presodilo, da je ureditev, po kateri samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah niso upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, neustavna. Državnemu zboru je takrat naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta. Koalicijski poslanci so nato konec marca vložili predlog novele.

"Odpravili smo 20 let staro diskriminacijo," so ob sprejetju novele zakona o oploditvi z biomedicinsko, ki zdaj ni več omejeno zgolj na zakonski par moškega in ženske, sporočili v Levici.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je v torek v dodatni obrazložitvi predloga novele uvodoma spomnil, da je bil zakon o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo sprejet leta 2000, že leto kasneje pa je takratna vlada predlagala prve spremembe zakona, po katerih bi do oploditve z biomedicinsko pomočjo lahko dostopale vse ženske, a je desnica uspela zbrati podpise za naknadni zakonodajni referendum in ga tudi dobila, je poudaril.

Ustavno sodišče je nato lani odločilo, da je trenutna ureditev neskladna z ustavo. "Po tej zgodovinski odločitvi ustavnega sodišča smo se koalicijske poslanke in poslanci nemudoma lotili tega, da to diskriminacijo odpravimo," je poudaril. Po njegovi oceni novela pomeni velik korak k bolj enakopravni, strpni in vključujoči družbi, prav tako po njegovem mnenju ni nobenega razloga, da bi postopke za oploditve omejevali le na poročene pare.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so soglasno podporo predlogu napovedali v vseh treh koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica. V opoziciji so bili do predloga zakona kritični, med drugim pogrešajo bolj široko razpravo o noveli. Po mnenju poslanske skupine SDS je predlog novele nedomišljen in slab, ustvarja pa tudi novo neenakopravnost. Predlogu novele so odločno nasprotovali tudi v poslanski skupini NSi.

Iz Koalicije Za otroke gre! so medtem sporočili, da začenjajo zbiranje "referendumskih podpisov za zaščito pravice otroka do očeta ter za spoštovanje očetovstva in materinstva". Menijo, da je zakon krivičen in diskriminatoren. V ponedeljek bodo pred ljubljansko Mestno hišo izvedli tudi shod za pravice otrok, očetov in mater, ki bo združen s shodom za čisto pitno vodo.