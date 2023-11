Opoj nočnega življenja (pre)pogosto odnese misel na kondom

V središču Ljubljane so ob svetovnem dnevu boja proti aidsu odprli Muzej spolno prenosljivih okužb, ki v svoje prostore do 12. decembra vabi zlasti mlade. Na atraktiven način v stilu nočnega kluba mlade ozaveščajo o spolno prenosljivih okužbah in nujnosti zaščite pri vsakem spolnem odnosu. Poleg pogostega menjavanja spolnih partnerjev manjši uporabi kondoma med mladimi namreč botruje tudi nočno življenje, ko pod vplivom alkohola in drog pogosto pozabijo na zaščito.

Spolno prenosljive okužbe nikakor niso stvar preteklosti, ampak so v zadnjem desetletju spet v porastu, so poudarili na današnjem odprtju. Največ okuženih je med mladimi v starosti od 18 do 24 let in med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Spolno prenosljive okužbe predvsem med mladimi, ki ne poznajo njihovih simptomov, največkrat ostajajo neprepoznane in se tako brez težav širijo naprej. Poleg pogostega menjavanja spolnih partnerk oz. partnerjev pa manjši uporabi kondoma med mladimi botruje tudi nočno življenje, ko pod vplivom alkohola in drog pogosto pozabijo na zaščito, ugotavljajo avtorji.

Muzej so si v nevladni organizaciji DrogArt zamislili kot vrhunec svojih letošnjih aktivnosti v okviru programa Spolno prenosljive okužbe v nočnem življenju, s katerim si prizadevajo zmanjšati obseg spolno prenosljivih okužb, gre za hiv, sifilis, hpv, klamidija, hepatitis, genitalni herpes in gonoreja, je naštela Tanja Rudolf Čenčič iz socialnega marketinga Iz principa. Njihova ciljna skupina so zlasti mladi, ker so še posebej ranljivi. Pričakovano so neizkušeni in radovedni, zaradi česar se podajajo v bolj tvegane oziroma manj zaščitene spolne odnose. Poleg tega večkrat menjavajo partnerje. Tudi raziskava, ki so jo v DrogArtu izvedli leta 2019, je pokazala povezljivost med nočnim življenjem in stopnjo zaščite pri spolnem odnosu. Glede na raziskavo si mladi sicer želijo uporabiti kondom kot temeljno sredstvo zaščite.

