Ali lahko opomin Evropske komisije pospeši uvedbo enodnevne vinjete, ki je trenutno predvidena šele za leto 2030, za zdaj še ni jasno. Enodnevna vinjeta bi najbolj razveselila voznike, ki Slovenijo le prečkajo. Ti morajo danes tudi za enkratno vožnjo po avtocesti kupiti tedensko vinjeto, ki stane 16 evrov.

Slovenija je enodnevno vinjeto že zapisala v zakon o cestninjenju. Po veljavni ureditvi naj bi začela veljati 25. marca 2030 oziroma prej le, če bi država bistveno spremenila sistem cestninjenja. Takšno prehodno obdobje dopuščajo tudi evropska pravila za države, ki so sistem vinjet uvedle pred marcem 2022. Zakon določa tudi njeno ceno – znašala bi devet odstotkov cene letne vinjete oziroma po današnjem ceniku približno 10 evrov in 60 centov.

Slovenija ima zdaj dva meseca časa, da odgovori na opomin Evropske komisije. Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da bodo preučili očitke Bruslja, pripravili odgovor in po potrebi predlagali tudi spremembe zakonodaje.