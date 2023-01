Opomin trem družinskim koncesionarjem, ker niso opravljali dežurstev

Mestna občina Ljubljana je poslala zadnji opomin trem družinskim koncesionarjem, ki niso opravljali dežurstev v splošni nujni medicinski pomoči (SNMP), je povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Sicer pa so na Molu ravno v ponedeljek odpirali ponudbe za pet novih koncesij za družinsko medicino in eno za pediatrijo.

Župan je že novembra poudaril, da kot župan odgovarja za delovanje Zdravstvenega doma Ljubljana in tudi koncesionarjev v ljubljanski občini, ki so, če ne presegajo starostne meje, skladno s koncesijsko pogodbo dolžni opravljati tudi dežurstva v splošni nujni pomoči ljubljanskega ZD. Napovedal je, da jim bodo poslali dopis, če tega ne bodo začeli delati, sicer jim bodo odvzeli koncesijo. Ljubljanska občina je sicer konec leta objavila javni razpis za podelitev petih koncesij za splošno oz. družinsko medicino in eno za pediatrijo. Na razpis je prispelo sedem prijav, od tega ena za pediatrijo. Na vprašanje, ali so med prijavljenimi tudi kateri od zdravnikov, ki so nedavno zapustili ZD Ljubljana, na občini pravijo, da dokler postopek ne bo končan in prijavitelji ne bodo izbrani, o njih ne morejo govoriti. Med zahtevami razpisa sicer ni vključevanje v SNMP, bo pa to del koncesijske pogodbe.

Danijel Bešič Loredan se je na pobudo Roberta Goloba pobotal z Zoranom Jankovićem

Razmere v ZD Ljubljana Zoran Janković rešuje tudi z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom, s katerim sta se po zglajenem sporu ponovno sestala. Na sestanku, ki je bil po besedah Jankovića kratek in koristen, sta iskala rešitve, ki bodo dobre za bolnike. Dogovorila sta se, da pogovorov ne bosta javno komentirala, dokler ne bo konkretnih predlogov. Na občini so med drugim predlagali administrativne razbremenitve in možnost opredeljevanja pri specializantih. Janković ob tem ugotavlja, da tudi v tujini med zdravniki ni več takega interesa za delo v Sloveniji. "Kajti plače, govorim v Beogradu, Sarajevu in Skopju, so toliko zrasle, da mi z našo ponudbo plačilnih razredov nismo zanimivi," je dejal. V Ljubljani pomanjkanje zdravnikov poskušajo reševati tudi tako, da mladim zdravnikom družinske medicine omogočijo pridobitev neprofitnega stanovanja za toliko časa, dokler bodo zdravniki v ZD Ljubljana.

Zdravniki