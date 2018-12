'Otroci opozarjajo na to, a ker se nič ne zgodi, utihnejo in čakajo, da bo minilo. Pa ne mine'

Potem ko je skupina mladoletnih državljanov Kosova v Celju napadla dva mladoletna dijaka in ju pretepla tako močno, da je eden od njiju zaradi dvakratnega zloma čeljusti še vedno na zdravljenju v bolnišnici , celjski dijaki, ki si ne upajo pred kamero, pripovedujejo, da nasilnežem nihče nič ne upa in so se takšnih nasilnih dogodkov že navadili. "Vedno se spravijo na šibkejše, na močnejše se ne bodo spravili," pove eden od njih.

Za kaznivo dejanje nasilništvo je zagrožena kazen do treh let zapora, za kaznivi dejanji izsiljevanje in huda telesna poškodba pa pet let zaporne kazni.

Slokan je ob tem dodal, da je skeptičen do tega, da si nihče nič ne upa."Policija in druge inštitucije izvajamo vrsto ukrepov in ob zaznanem primeru nasilja izvedemo ukrepe, da storilcu jasno pokažemo, da so njegova ravnanja nesrejemljiva. Starši, učitelji, vzgojitelji, policija, mediji ... vsak od nas ima svojo vlogo. S tem, da bomo ljudi obveščali in se pogovarjali o tem, bomo lažje razumeli, katera ravnanja so nesprejemljiva v družbi. Kot družba moramo pomagati žrtvam in slišati otroke, ki potrebujejo pomoč. Da jim lahko pomagamo, pa morajo oni najprej to povedati nekomu, ki mu zaupajo."

Psihoterapevtka Barbara Šegula Škoberne je pojasnila, da je med mladostniki vse več psihopatologije, medvrstniško nasilje pa predstavlja velik del trenda naraščanja. "Otroci povedo marsikaj, od prekritega, dolgotrajnega psihičnega nasilja, manipulacij, do verbalnega in fizičnega nasilja. Opozarjajo na to, potem pa, ker se nič ne zgodi, utihnejo in čakajo, da bo minilo. Pa ponavadi ne mine."

Kot je v oddaji24UR ZVEČERpojasnil Simon Slokan iz Sektorja spološne policije GPU, policisti v našem okolju še vedno zaznavajo preveč različnih oblik nasilja, zato želijo ljudi ozaveščati, da so vsa takšna ravnanja nesprejemljiva in obsojanja vredna.Težava je v tem, da fizične oblike nasilja zaznamo bolj pogosto, psihičnih pa velikokrat ne, zato tudi ne vemo, kako bi se z njimi soočali.

Vse to se je zgodilo pred srednjo šolo v neposredni bližini policijske postaje. Pred tem smo bili nedavno že priče pretepom med mladostniki sredi belege dne v Novem mestu in Murski Soboti, obračunavanjem z nožem, celo poskusu uboja za Bežigradom. Kaj se dogaja med mladostniki, zakaj so napadi vse bolj brutalni?

Spomnimo, kosovski mladoletnik, ki je na družbenem omrežju ponosno objavil fotografijo z dvema avtomatskima puškama kalašnikov v rokah in na ta način še dodatno ustvarjal strah med vrstniki in si jih podrejal, se je na dijaka najprej spravil z izsiljevanjem za denar. V strahu, da ga bo pretepel, mu je oškodovanec večkrat izročil manjše vsote denarja. Po dveh mesecih ustrahovanj je mladoletni državljan Kosova 4. decembra sodeloval še v pretepu dijakov.

Šola je trem dijakom s Kosova že prepovedala vstop v šolo, policija pa je izsiljevalca in pretepača že privedla pred preiskovalnega sodnika in je v priporu.

Strinjala sta se, da je težava današnjega časa tudi tehnologija, ki je v naši družbi vsakodnevno prisotna. "Veliko je psihičnega nasilja, ki se izvaja ravno s pomočjo tehnologij, preko družbenih omrežij. Otroci, ki objavijo takšne fotografije, nimajo občutka, da delajo kaj narobe, ker to izvajajo iz varnega prostora – svoje sobe. Na podoben način izvajajo tudi nasilje – brez težav v svoji sobi napišejo sporočilo prek nekega omrežja," je pojasnil Slokan.

Psihologinja je k temu dodala še, da je en del fenomena tudi mladostniška naivnost, nepremišljenost."Otroci sploh ne razmišljajo, kakšne bodo posledice njihovega početja. Živimo v družbi, kjer je marsikaj že samo po sebi umevno, ne tako zelo narobe."Opozorila je še, da več kot besede štejejo dejanja. "Vsi moramo biti vzor mladim in to pomeni veliko več, kot samo govoriti, kaj bi bilo prav in dobro."

Dijaška organizacija Slovenije: Šola bi morala biti prostor, kjer se otroci počutijo varne

Na to, da so različne oblike nasilja, vse od nadlegovanja preko družbenih omrežij do nasilnih obračunov, vsak dan vse bolj prisotne med slovenskimi dijakinjami in dijaki, opozarjajo tudi na Dijaški organizaciji Slovenije. "Na razraščujočo nevarnost nas opozarjajo šokantne objave v medijih, ko pride do najhujših primerov in dijaki zaradi nasilja lastnih vrstnikov izgubljajo življenja ali pa jih težke izkušnje boleče zaznamujejo. V večini primerov pa se dijakinje in dijaki, šole in šolsko osebje ter pristojni organi zavijejo v molk in s tem hote ali nehote spodbujajo stigmatizacijo tovrstnih dogodkov," so zapisali.

Ravno šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova bi morala biti prostor, kjer se mladostnik počuti varnega pred vsemi oblikami nasilja, a na žalost slovenske šole postajajo ravno nasprotno – prostor, kjer se o medvrstniškem nasilju le redko pogovarja in se ga iz neznanih vzrokov ne kaznuje, temveč celo tolerira, kljub temu, da pristojni organi že več let pozivajo k ničelni toleranci do nasilja, opozarjajo."Šola vsekakor ne bi smela biti kraj, kamor prihajajo oboroženi nasilneži, katerih edini namen je nadlegovanje, ustrahovanje in izsiljevanje dijakinj ter dijakov, katerim to onemogoča normalno sodelovanje v izobraževalnem procesu."