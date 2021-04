Pozvali k odstopu: 'Ministrica za izobraževanje je dokazala, da se ne bori ne za znanje, ne za učence, ne za šport'

Kot so sporočili s strank LMŠ, SD, Levica in SAB, so Odboru za izobraževanje, znanost in šport predlagali, naj k odstopu pozove ministrico za šolstvo in šport Simono Kustec. "Ministrica za izobraževanje je dokazala, da se ne bori ne za znanje, ne za učence, dijake, ne za šport. Svoj resor in vse skupine, za katere je odgovorna, je spet pustila na cedilu", so predstavniki združene opozicije povedali na novinarski konferenci. "Ker kar naprej povzroča škodo, mora ministrski položaj nemudoma zapustiti," so pozvali.

Očitajo ji nejasnosti pri odgovorih o bližajoči se maturi. Očitajo ji tudi neaktivnost in nestrokovnost pri pozivu za samotestiranje učencev. Ministrica po njihovih navedbah ni dajala jasnih navodil. Očitajo ji tudi, da od nastopa mandata ne upošteva stroke. Popolnoma je pozabila tudi na študente, ji očitajo. Kot so spomnili, se vlada pri zadnjem zaprtju države spet ni držala načela, da se šole in vrtci zapirajo zadnji. Poudarili so, da je bilo veliko nepopravljive škode narejene tudi na področju športa. "Ko pa ministrica le pokaže nekaj življenja, v tem izbruhu energije dela le škodo in deluje v imenu predsednika vlade", ji je med drugim očital poslanec leviceMiha Kordiš.Opozicija ji očita tudi, da funkciji ministrice ni dorasla in še"izumetničeno komuniciranje, polno nesmiselnih stavkov".

Spomnimo, da se ministrica za šolstvoSimona Kustecsooča s številnimi očitki. Med drugim negotovost v srednjih šolah povzročajo odprta vprašanja o izvedbi mature glede na epidemiološko situacijo. Kot smo poročali, so še posebej ogorčeni maturanti, ki še vedno nimajo odgovora na vprašanje, kako bo potekala letošnja matura. V življenju mladega človeka je matura ena pomembnejših prelomnic, ki že v običajnih razmerah povzroča veliko stresa in skrbi. Letošnja generacija maturantov pa se sooča še z neugodno epidemiološko situacijo, s katero je povezanih mnogo vprašanj – odgovorov pa kar ni in ni. Po flegmatični izjavi ministrice, da so se vprašanja lani v praksi "kar nekako sama od sebe razrešila", so ji dijaki sporočili:"Želimo in zahtevamo, da težavo 9.000 poklicnih in 7.000 splošnih slovenskih maturantov končno uvrstite med prioritetne naloge."