Opozicija bo v sredo vložila interpelacijo zoper ministra Hojsa

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB bodo uresničile napoved in v sredo vložile interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. V njej mu očitajo soustvarjanje izrednih razmer, odgovornost za policijsko nasilje, protiustavno omejevanje človekovih pravic ter politizacijo in militarizacijo Policije.

Opozicijske stranke so prvo interpelacijo zoper ministra Hojsa predlagale junija lani, po odpravi prepovedi koncerta hrvaškega glasbenika Thompsona v Mariboru, očitali so mu tudi vmešavanje v Policijo in delo NPU. Glasovanje je bilo 18. septembra, za njegovo razrešitev je glasovalo 38 ministrov, proti pa jih je bilo 43. Hojs je sicer konec junija lani odstopil, a Janša njegovega odstopa ni sprejel.

Iz Levice so danes sporočili, da bo jutri ob 12. uri novinarska konferenca ob vložitvi interpelacije zoper ministra Aleša Hojsa, na kateri bodo sodelovali vodje poslanskih skupin Levica, LMŠ, SD in SAB. Že prejšnji teden smo v uredništvu pridobili osnutek interpelacije, ki so jo pripravili v Levici in jo poslali v usklajevanje partnerjem v koaliciji ustavnega loka (KUL). V njem trdijo, da vlada načrtno ustvarja izredne razmere, "kolovodja" pa je poleg predsednika vlade Janeza Janše prav minister Hojs. V času njegovega ministrovanja je namreč vlada prvič v zgodovini Slovenije aktivirala policijska pooblastila za prepoved gibanja na javnih mestih (v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju). Izpostavljajo tudi vladanje z odloki, ki je nedemokratično, saj pomeni, da poskuša izvršilna oblast prevzeti naloge zakonodajne veje oblasti. Da se vsega ne da urediti s podzakonskimi akti in odloki, je že večkrat opozorilo tudi ustavno sodišče.

5. oktobra so v Ljubljani potekali protesti, zaznamovalo pa jih nasilje, kakršnega Ljubljana še ni doživela. Vlagatelji interpelacije so prepričani, da je za to odgovorna Policija, ki naj bi že nekaj dni pred protestom dobila navodila, da mora uporabiti silo. Ob tem spomnijo, da je Policija sama priznala, da je bilo izstreljenih več kot 400 nabojev solzivca. "Če k temu prištejemo še vodni top, ki je brizgal mešanico vode in solzivca, dobimo ogromne količine solzivca v zraku v centru Ljubljane," so še zapisali. Policiji ob tem očitajo, da ga je uporabljala tudi proti posameznikom in da je neselektivno "zaplinila" celotno središče Ljubljane.

Aleš Hojs je prejšnji teden dejal, da ni seznanjen z vsebino interpelacije, zato očitkov za zdaj ne bo komentiral.

Predlagatelji interpelacije so prepričani, da zahteve po povečani represiji prihajajo z državnega vrha, "konkretno od predsednika vlade, tudi predsednika SDS, in njegovega pribočnika, tudi podpredsednika SDS". Vodstvo Policije pa da ni dajalo strokovnih ukazov, temveč politične usmeritve, ki zahtevajo uporabo največje možne policijske sile. Interpeliranemu ministru očitajo neposredno odgovornost za torkovo eskalacijo nasilja. "V zadnjem letu so bila sredstva, kot so vodni top, solzivec, policijski psi, helikopter, konjenica in gumijasti naboji uporabljena na ljudeh večkrat kot v vsej zgodovini države. Prisotnost Policije je vedno bolj opazna, kroženje policijskih vozil in helikopterjev je postalo vsakdanji pojav, ograje se postavljajo za vsak, celo najmanjši shod. Militarizacija Policije in s tem družbe je očitna in že povzroča negativne posledice večini prebivalstva," še lahko preberemo v predlogu. Ministru ob tem očitajo, da je na Policijo namestil poslušne kadre, ki zvesto izpolnjujejo njegova navodila. Posebej omenijo generalnega direktorja Policije Antona Olaja, spomnijo pa tudi na menjavo direktorja Policijske uprave Ljubljana. Politično strankarsko obvladovanje Policije se po njihovem kaže tudi v obiskih strankarskih veljakov SDS pod pokroviteljstvom ministra za notranje zadeve na policijskih postajah.