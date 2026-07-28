Opozicija bo vložila predlog za razrešitev predsednika DZ Stevanovića

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, koordinator Levice Luka Mesec in vodja poslanske skupine SD Meira Hot bodo danes vložili predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora (DZ) Zorana Stevanovića, več o tem pa bodo pojasnili na današnji novinarski konferenci.

Izjavo za medije predstavnikov opozicije ob vložitvi predloga za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića bomo ob 13. uri prenašali V ŽIVO.

Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij DZ o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. DZ je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej DZ je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi Stevanović. Opozicija zato Stevanoviću očita kršenje ustavnega reda. Stevanović je dogajanje pojasnjeval s tem, da v Resnici menijo, da bi morali vsako izmed zahtev umestiti na svoj dnevni red. Kot je zagotovil, s parlamentarno preiskavo o Black Cube nimajo težav, glede preiskovalne komisije o financiranju strank pa ne vidijo razloga, "zakaj ne bi preiskovali vseh strank".