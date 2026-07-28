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Slovenija

Opozicija bo vložila predlog za razrešitev predsednika DZ Stevanovića

Ljubljana, 28. 07. 2026 09.10 pred 7 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H. STA
Zoran Stevanović

Poslanci Svobode, Levice in SD bodo vložili predlog za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko DZ z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, pa tudi dogajanje okoli Mijiča. Predvidoma ob 13. uri bodo predstavniki opozicije podali izjavo za javnost, ki jo bomo prenašali v živo.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, koordinator Levice Luka Mesec in vodja poslanske skupine SD Meira Hot bodo danes vložili predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora (DZ) Zorana Stevanovića, več o tem pa bodo pojasnili na današnji novinarski konferenci. 

Izjavo za medije predstavnikov opozicije ob vložitvi predloga za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića bomo ob 13. uri prenašali V ŽIVO.

Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij DZ o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. DZ je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej DZ je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi Stevanović. Opozicija zato Stevanoviću očita kršenje ustavnega reda.

Stevanović je dogajanje pojasnjeval s tem, da v Resnici menijo, da bi morali vsako izmed zahtev umestiti na svoj dnevni red. Kot je zagotovil, s parlamentarno preiskavo o Black Cube nimajo težav, glede preiskovalne komisije o financiranju strank pa ne vidijo razloga, "zakaj ne bi preiskovali vseh strank".

Preberi še Zahteva za razrešitev Stevanovića?

Na komisiji DZ za poslovnik so se ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbelj strinjali, da je ustavna in poslovniška določba, ki pravi, da DZ mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev, jasna. Koalicija in Resnica pa s svojim ravnanjem kršita to določbo.

Med povodi za predlog za Stevanovićevo razrešitev naj bi bilo sicer tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča.

To bo 11. predlog za razrešitev predsednika DZ, vsi poskusi so bili sicer neuspešni. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.

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KOMENTARJI4

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FancyFukish
28. 07. 2026 09.34
Nebuloze!
Odgovori
0 0
biggie33
28. 07. 2026 09.34
Levičarjem je treba sporočiti, da imajo zgolj 40 glasov.. očitno ne znajo šteti..
Odgovori
-1
0 1
Peters3
28. 07. 2026 09.35
Bomo videli
Odgovori
0 0
bibaleze
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