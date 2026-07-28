Opozicija bo vložila predlog za razrešitev predsednika DZ Stevanovića

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, koordinator Levice Luka Mesec in vodja poslanske skupine SD Meira Hot bodo danes vložili predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora (DZ) Zorana Stevanovića, več o tem pa bodo pojasnili na današnji novinarski konferenci.
Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij DZ o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. DZ je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej DZ je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi Stevanović. Opozicija zato Stevanoviću očita kršenje ustavnega reda.
Stevanović je dogajanje pojasnjeval s tem, da v Resnici menijo, da bi morali vsako izmed zahtev umestiti na svoj dnevni red. Kot je zagotovil, s parlamentarno preiskavo o Black Cube nimajo težav, glede preiskovalne komisije o financiranju strank pa ne vidijo razloga, "zakaj ne bi preiskovali vseh strank".
Na komisiji DZ za poslovnik so se ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbelj strinjali, da je ustavna in poslovniška določba, ki pravi, da DZ mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev, jasna. Koalicija in Resnica pa s svojim ravnanjem kršita to določbo.
Med povodi za predlog za Stevanovićevo razrešitev naj bi bilo sicer tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča.
To bo 11. predlog za razrešitev predsednika DZ, vsi poskusi so bili sicer neuspešni. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.
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