Opozicija: Odgovoren je Golob. Žavbi in Baković: Ukrepi v pravo smer

V opozicijskih SDS in NSi po torkovih besedah premierja Roberta Goloba o zatajitvi državnega aparata pri zagotavljanju varnosti v jugovzhodni Sloveniji in napovedi ukrepov za njeno izboljšanje, izpostavljajo, da je odgovornost za nastalo situacijo na predsedniku vlade. Naslednji logičen korak je zato po mnenju SDS le odstop. Namestnik vodje poslanske skupine Svobode Lenart Žavbi je ocenil, da gre t. i. Šutarjev zakon v pravo smer.

"Niso kos situaciji, pravi Golob," je na družbenem omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša. Obenem pa je ocenil, da je velik del krivde za nastalo situacijo, vsaj polovica, tudi na tožilstvu in sodstvu.

Predsednik največje opozicijske stranke Janša je ob tem še v krajšem video posnetku na omenjenem družbenem omrežju vladi očital, da se dela norca iz ljudi. "Govorijo o represivnih ukrepih, o palici, hkrati pa izvajajo nekaj, kar še najbolj spominja na neko ceneno komedijo," je dejal. Prepričan je, da je tega dovolj, edino zdravilo in garancija, da se podoben tragični dogodek, kot se je zgodil v Novem mestu, ne ponovi, pa "zamenjava te protislovenske oblasti". Če aktualna vlada ne bo odstopila sama, pa poziva k čim številčnejšemu shodu v Ljubljani, na katerem bodo državljani pred vlado in parlamentom jasno povedali "dovolj je". O odgovornosti premierja pa se je na družbenem omrežju X vprašal tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec. "Kdo je že šef tega aparata," se je vprašal ob Golobovih besedah, da je državni aparat pri spopadanju z nasiljem odpovedal. Vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju. Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Žavbi: Relativizacije Šutarjevega zakona treba zavrniti

Namestnik vodje poslanske skupine Svobode Lenart Žavbi je v izjavi za medije ocenil, da gre t. i. Šutarjev zakon, ki ga je predsednik vlade Robert Golob predstavil na torkovi seji novomeškega občinskega sveta, v pravo smer. Poudaril pa je, da ga je treba sprejeti takega, kot je, poskuse njegove relativizacije pa zavrniti. Poseben zakon, imenovan po Novomeščanu Alešu Šutarju, ki je umrl po sobotnem napadu, gre po mnenju poslanske skupine Svobode "absolutno v pravo smer". "Gre za odločne, pogumne ukrepe," je dodal Žavbi. Opozoril pa je, da bo treba biti v naslednjih dneh in tednih, ko se bo zakon sprejemal, pozoren, saj da bodo poskušali v različnih interesnih in ideoloških skupinah ukrepe zaničevati in uničevati. "Naša skupna naloga tako politike v državnem zboru kot politike na vladi pa je, da te ukrepe, Šutarjev zakon, ubranimo takšnega, kakršen je. To je zakon proti kriminalu, proti nasilju," je poudaril. Da gredo ukrepi v pravo smer, je za 24UR dejal Predrag Baković iz vrst SD. Dodal je, da se jih bo treba lotiti z določeno mero previdnosti in pravo formulacijo. Poudaril je, da bi bilo dobro vključiti v proces tudi izvajalce ukrepov, lokalne policiste kriminaliste, tožilce, ki delajo na teh območjih in sodnike, ki sodijo v primerih, ki vključujejo romsko skupnost.

