Slovenija

Opozicija: Odgovoren je Golob. Žavbi in Baković: Ukrepi v pravo smer

Ljubljana, 29. 10. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
45

V opozicijskih SDS in NSi po torkovih besedah premierja Roberta Goloba o zatajitvi državnega aparata pri zagotavljanju varnosti v jugovzhodni Sloveniji in napovedi ukrepov za njeno izboljšanje, izpostavljajo, da je odgovornost za nastalo situacijo na predsedniku vlade. Naslednji logičen korak je zato po mnenju SDS le odstop. Namestnik vodje poslanske skupine Svobode Lenart Žavbi je ocenil, da gre t. i. Šutarjev zakon v pravo smer.

"Niso kos situaciji, pravi Golob," je na družbenem omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša. Obenem pa je ocenil, da je velik del krivde za nastalo situacijo, vsaj polovica, tudi na tožilstvu in sodstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predsednik največje opozicijske stranke Janša je ob tem še v krajšem video posnetku na omenjenem družbenem omrežju vladi očital, da se dela norca iz ljudi. "Govorijo o represivnih ukrepih, o palici, hkrati pa izvajajo nekaj, kar še najbolj spominja na neko ceneno komedijo," je dejal. Prepričan je, da je tega dovolj, edino zdravilo in garancija, da se podoben tragični dogodek, kot se je zgodil v Novem mestu, ne ponovi, pa "zamenjava te protislovenske oblasti". Če aktualna vlada ne bo odstopila sama, pa poziva k čim številčnejšemu shodu v Ljubljani, na katerem bodo državljani pred vlado in parlamentom jasno povedali "dovolj je".

O odgovornosti premierja pa se je na družbenem omrežju X vprašal tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec. "Kdo je že šef tega aparata," se je vprašal ob Golobovih besedah, da je državni aparat pri spopadanju z nasiljem odpovedal.

Vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju. Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Žavbi: Relativizacije Šutarjevega zakona treba zavrniti

Namestnik vodje poslanske skupine Svobode Lenart Žavbi je v izjavi za medije ocenil, da gre t. i. Šutarjev zakon, ki ga je predsednik vlade Robert Golob predstavil na torkovi seji novomeškega občinskega sveta, v pravo smer. Poudaril pa je, da ga je treba sprejeti takega, kot je, poskuse njegove relativizacije pa zavrniti.

Poseben zakon, imenovan po Novomeščanu Alešu Šutarju, ki je umrl po sobotnem napadu, gre po mnenju poslanske skupine Svobode "absolutno v pravo smer". "Gre za odločne, pogumne ukrepe," je dodal Žavbi.

Opozoril pa je, da bo treba biti v naslednjih dneh in tednih, ko se bo zakon sprejemal, pozoren, saj da bodo poskušali v različnih interesnih in ideoloških skupinah ukrepe zaničevati in uničevati. "Naša skupna naloga tako politike v državnem zboru kot politike na vladi pa je, da te ukrepe, Šutarjev zakon, ubranimo takšnega, kakršen je. To je zakon proti kriminalu, proti nasilju," je poudaril.

Da gredo ukrepi v pravo smer, je za 24UR dejal Predrag Baković iz vrst SD. Dodal je, da se jih bo treba lotiti z določeno mero previdnosti in pravo formulacijo. Poudaril je, da bi bilo dobro vključiti v proces tudi izvajalce ukrepov, lokalne policiste kriminaliste, tožilce, ki delajo na teh območjih in sodnike, ki sodijo v primerih, ki vključujejo romsko skupnost.

Lenart Žavbi
Lenart Žavbi FOTO: Bobo

Kot je dodal, so sicer pomisleki, tudi glede ustavne skladnosti, "verjetno v neki demokratični družbi sicer primerni". A se je treba po njegovih besedah vprašati, kakšni so vzvodi za te pomisleke, "eni so interesni, eni so ideološki". "Ampak mislim, da mora odgovorna politika včasih take poskuse relativizacije zakonodaje zavrniti. O ustavnosti odloča devet sodnikov na ustavnem sodišču, ne pa ljudje, ki imajo svoje interese," je pojasnil.

Poudaril je, da sam podpira ukrepe, kakršni so bili predstavljeni, obenem pa je dodal, da je treba počakati, da bo predlog zakona spisan. Odzivov opozicije ni želel komentirati, kot je dejal, od opozicije ne pričakuje ničesar.

Izrazil je pričakovanje, da bo zakon sprejet do konca novembra, kot je bilo v torek tudi napovedano. "Mi bomo naredili vse, da bo. Vsak dan šteje, vsaka ura," je dodal.

Na pozive k odstopu tudi ministra za delo Luke Mesca, ki jih je bilo zaznati tudi ob torkovi seji mestnega sveta, pa je Žavbi odgovoril, da je prebral tudi transparent na shodu, na katerem je pisalo, da ne želijo odstopov, ampak ukrepanje. Meni, da so v množici ljudi, kakršna je bila v torek v središču Novega mesta, verjetno različne zahteve in različni motivi. Spomnil je, da je pozive k odstopu Mesca komentiral že pred dvema dnevoma. Takrat je dejal, da odgovornost za nasilno dejanje nosijo neodvisne represivne institucije, ki bi morale učinkovito ukrepati.

Žavbi se je obenem zahvalil in poklonil vsem, ki so se v torek zbrali na shodu v času seje novomeškega občinskega sveta, kjer je večina na miren način izrazila demokratično voljo. Obenem pa je obsodil streljanje v bližnjih vaseh, pri čemer gre po njegovih besedah "za nov dokaz tega, da očitno nekateri mislijo, da lahko delajo, kar hočejo".

Premier Golob, ki se je v torek skupaj z nekaterimi ministri udeležil izredne seje mestnega sveta Mestne občine Novo mesto, je na njej napovedal sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Novomeščanu Alešu Šutarju. Ta bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih. Napovedal je še zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Sobotni napad v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik in po katerem je policija prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, je pretresel javnost in politiko. Odstopila sta ministra za pravosodje in za notranje zadeve, Andreja Katič in Boštjan Poklukar.

KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
29. 10. 2025 14.26
vsi nesposobni naj odstopijo tehnično vlado naj vodi sposobni g. Maljevec=))))))))
ODGOVORI
0 0
simc167
29. 10. 2025 14.25
+2
Kdo je odgovoren za smrt slovenca Slavca leta 2021, ki sta ga ubila dva roma? Jansha, hojs, špelić? A je kdo od navedenih, ki so bili na oblasti odstopil?. Razen hojsa, ki je že prej nepreklicno odstopil a žal pukljasti ni odprl pisma. Banda hujskaška
ODGOVORI
2 0
inside1
29. 10. 2025 14.24
+2
Treba delat, reševat, ne se pa sedaj pred volitvami it neke politične igrice. Žalostno je da opozicija sedaj to smrt izkorišča izključno v politične namene, sama pa ni naredila ničesar v svojem vladanju.
ODGOVORI
2 0
Wolfman
29. 10. 2025 14.20
+1
Ste le spoznali, kaj je politika v Sloveniji.
ODGOVORI
1 0
borjac
29. 10. 2025 14.17
+1
Za Janšo , predsednika SDS=Nsi , je zmeraj odgovoren dr. Golob PV , to je že znucana lajna .....ko pa je bil Janša PV , pa niso bili krivi popolnoma nič .
ODGOVORI
3 2
Ena Dva 3 4
29. 10. 2025 14.20
-2
SDS, sploh pa NSi so upravičeno jezni, saj so 4x vložili za ukrepe, 4x bili zavrnjeni iz zmerjani z na*isti, fa**sti in ksenofobi in, da spodbujajo sovražni govor.
ODGOVORI
0 2
marker1
29. 10. 2025 14.16
+0
Žavbi je spet obrnil ploščo. On je "glasnogovornik" od Robija. Žavbi niti trzne ne, ko se zlaže, Roberto pa obilno mežika in gleda v stran in v tla, ko govori neresnico.
ODGOVORI
2 2
Pompozni
29. 10. 2025 14.14
+1
Kriminalni človek nekoga umori In premier odstopi? Lepo vas prosim!!?
ODGOVORI
4 3
Ena Dva 3 4
29. 10. 2025 14.15
+0
Ne samo to. Premier je takim 3 leta dajal podtuho in jih branil. Vsi, ki pa so opozarjali so bili označeni za ksenofobe in, da spodbujajo sovražni govor.
ODGOVORI
2 2
Blazovsky
29. 10. 2025 14.13
-2
Predvolilni čas za talanje minusov s strani SDS plačancev
ODGOVORI
2 4
Prleški Ivek
29. 10. 2025 14.12
+1
Iskoriščanje tragedije je največja sramota desnice. Ali se res lahko še nižje spustijo.
ODGOVORI
4 3
akola
29. 10. 2025 14.12
+4
Šutarjev zakon, pa ne se hecat, to pa je populizem in to najnižje vrste.
ODGOVORI
4 0
BBcc
29. 10. 2025 14.11
+0
Kot je bil za isto stvar odgovoren Janša leta 2021 sedaj pa nabira glasove od volilcev s spominom zlate ribice.
ODGOVORI
4 4
gebo 1
29. 10. 2025 14.07
+5
Kaj so nam ti levičarji naredil iz države. Res žalostno kolk volilcev je volilo takšno vodenje države.
ODGOVORI
8 3
Lujzek Biber
29. 10. 2025 14.03
-1
Ja golobar ima že tretji mandat ane. Mimogrede je Ivan že kaj javil kje je denar od korone natega??? Je že kaj nakazal???
ODGOVORI
5 6
prizdravi
29. 10. 2025 14.15
Še ni imel časa. Zdaj tuhta, kam je spravil denar iz orožarskih poslov.
ODGOVORI
0 0
marker1
29. 10. 2025 14.18
Je nakazal iz preverjenih virov v Avstralijo, kjer zaključujejo fasado druge klinike.
ODGOVORI
0 0
Cupko
29. 10. 2025 14.03
+0
Jaz mislim, da je za vse kar se je zgodilo v teh 35 letih, kriva ta vlada. Prejje bilo pač vse idealno, mar ne?
ODGOVORI
2 2
KatiFafi
29. 10. 2025 14.13
+1
za vse ne, za zadnja 3 leta pa je kriva izključno ta vlada in če spremljaš malce novice so župani opozarjali, pa so se jim Golobove in Ljubljanske srajce smejale. Malo objektivnosti ne škodi! Dost je!
ODGOVORI
1 0
aylar
29. 10. 2025 13.57
-1
Jansa, samo nekaj mi odgovori: zakaj nisi ti odstopil, ko so umorili Slavca? Bodi faca in povej meni in vsem, ki nas to zanima.
ODGOVORI
7 8
KatiFafi
29. 10. 2025 13.57
+5
Priden Fido, Golob ti bo dal piškot danes.
ODGOVORI
7 2
aylar
29. 10. 2025 13.58
+0
Ne prenesem Goloba.
ODGOVORI
1 1
KatiFafi
29. 10. 2025 14.00
+2
No potem pa napiši, Golob odstopi.
ODGOVORI
4 2
aylar
29. 10. 2025 14.03
-2
Ne, zakaj? Me nic ne moti, ce je na oblasti. Itak nihce ni dober. Tisti ko je ali bo, je za nic. Mi je popolnoma vseeno. Samo zanima me, zakaj ob enaki situaciji takrat ni on odstopil, ko je sedaj tako glasen.
ODGOVORI
2 4
poper00
29. 10. 2025 14.05
-2
KatiFafi ,če nekdo ne mara komunistov v SDS še ne pomeni ,da mara Goloba.Od kod ste si komunisti v SDS vzeli pravico ,da vse ,ki ne marajo politkomisarjevo nesposobnost in pokvarjenost etiketirate z različnimi etiketami sami pa niste nikoli storili popolnoma nič.
ODGOVORI
1 3
KatiFafi
29. 10. 2025 14.09
+3
haha, ne moti te, a napisal si komentar da moral bi JJ odstopiti 2021, slepi ti koga drugega. Zaslužil si si piškot v Golobovi kleti.
ODGOVORI
3 0
KatiFafi
29. 10. 2025 14.11
Jaz nisem iz SDSa, niti nisem komunistka, rojena po razpadu Jugoslavije. Kdo pa je tebi dal pravico, da nekoga takole ožigosaš?!
ODGOVORI
0 0
marker1
29. 10. 2025 14.11
+0
Levičarji ste ponosni nasledniki komunistov, desničarje je pa sram, da so bili komunisti.
ODGOVORI
1 1
BBcc
29. 10. 2025 14.13
-1
Jaz pa ne ne odgovornega janša, ki je leta 2021 ni odstopil in ne Hojs. Pa naredil ni nič.
ODGOVORI
0 1
BBcc
29. 10. 2025 14.14
Tebi bo janša dal pingo in sendvič. Nam pa golob 639 eur. Pa dobe tek😅
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
29. 10. 2025 13.56
+2
Mislim kaj se sploh greste, vlada odstopit komplet!
ODGOVORI
5 3
poper00
29. 10. 2025 14.07
+1
Tako kot je Janša pri 10 procentni podpori?
ODGOVORI
2 1
Polde8
29. 10. 2025 13.54
-7
Janša sam joka. Vlade ne bo več videl. Si imel priložnost kj naredit, pa nisi Nič. Mogoče bo sedaj Golob. Upam.
ODGOVORI
3 10
Abi17
29. 10. 2025 13.54
-1
Mulc je odraščal, ko je vladala SDS. To je rezultat. Žal.
ODGOVORI
3 4
KatiFafi
29. 10. 2025 13.57
+4
Desnica je vladala ene 7 let, levica pa 27. Ne nabiji
ODGOVORI
6 2
komakorzikanec
29. 10. 2025 14.06
KatiFafi, Jnajtigapofafi
ODGOVORI
0 0
vicente
29. 10. 2025 13.54
-10
v vseh teh občinah kjer so problemi z romskimi so tradicionalno desni župani in dokaj verjetno potrebujejo take odnose za ponovno izvolitev,vsekakor bi bilo dostojno da bi prvi odstopil G.Macedoni ker se je to zgodilo v njegovi občini.
ODGOVORI
2 12
Ena Dva 3 4
29. 10. 2025 14.14
Kakšne pristojnosti pa ima župan? Nič ne more razen predlagati in spodbujati vlado, da ukrepa. Ko pa so to počeli so bili v treh letih označeni za ksenofobe in da spodbujajo sovražni govor
ODGOVORI
0 0
prizdravi
29. 10. 2025 14.17
Točno!!
ODGOVORI
0 0
wsharky
29. 10. 2025 13.53
-3
ej sfečkarji, naš Žavbi vam je lepo povedal, ne vem česa ne razumete?
ODGOVORI
3 6
