Opozicija: Odgovoren je Golob. Žavbi in Baković: Ukrepi v pravo smer

"Niso kos situaciji, pravi Golob," je na družbenem omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša. Obenem pa je ocenil, da je velik del krivde za nastalo situacijo, vsaj polovica, tudi na tožilstvu in sodstvu.
Predsednik največje opozicijske stranke Janša je ob tem še v krajšem video posnetku na omenjenem družbenem omrežju vladi očital, da se dela norca iz ljudi. "Govorijo o represivnih ukrepih, o palici, hkrati pa izvajajo nekaj, kar še najbolj spominja na neko ceneno komedijo," je dejal. Prepričan je, da je tega dovolj, edino zdravilo in garancija, da se podoben tragični dogodek, kot se je zgodil v Novem mestu, ne ponovi, pa "zamenjava te protislovenske oblasti". Če aktualna vlada ne bo odstopila sama, pa poziva k čim številčnejšemu shodu v Ljubljani, na katerem bodo državljani pred vlado in parlamentom jasno povedali "dovolj je".
O odgovornosti premierja pa se je na družbenem omrežju X vprašal tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec. "Kdo je že šef tega aparata," se je vprašal ob Golobovih besedah, da je državni aparat pri spopadanju z nasiljem odpovedal.
Vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju. Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.
Žavbi: Relativizacije Šutarjevega zakona treba zavrniti
Namestnik vodje poslanske skupine Svobode Lenart Žavbi je v izjavi za medije ocenil, da gre t. i. Šutarjev zakon, ki ga je predsednik vlade Robert Golob predstavil na torkovi seji novomeškega občinskega sveta, v pravo smer. Poudaril pa je, da ga je treba sprejeti takega, kot je, poskuse njegove relativizacije pa zavrniti.
Poseben zakon, imenovan po Novomeščanu Alešu Šutarju, ki je umrl po sobotnem napadu, gre po mnenju poslanske skupine Svobode "absolutno v pravo smer". "Gre za odločne, pogumne ukrepe," je dodal Žavbi.
Opozoril pa je, da bo treba biti v naslednjih dneh in tednih, ko se bo zakon sprejemal, pozoren, saj da bodo poskušali v različnih interesnih in ideoloških skupinah ukrepe zaničevati in uničevati. "Naša skupna naloga tako politike v državnem zboru kot politike na vladi pa je, da te ukrepe, Šutarjev zakon, ubranimo takšnega, kakršen je. To je zakon proti kriminalu, proti nasilju," je poudaril.
Da gredo ukrepi v pravo smer, je za 24UR dejal Predrag Baković iz vrst SD. Dodal je, da se jih bo treba lotiti z določeno mero previdnosti in pravo formulacijo. Poudaril je, da bi bilo dobro vključiti v proces tudi izvajalce ukrepov, lokalne policiste kriminaliste, tožilce, ki delajo na teh območjih in sodnike, ki sodijo v primerih, ki vključujejo romsko skupnost.
Kot je dodal, so sicer pomisleki, tudi glede ustavne skladnosti, "verjetno v neki demokratični družbi sicer primerni". A se je treba po njegovih besedah vprašati, kakšni so vzvodi za te pomisleke, "eni so interesni, eni so ideološki". "Ampak mislim, da mora odgovorna politika včasih take poskuse relativizacije zakonodaje zavrniti. O ustavnosti odloča devet sodnikov na ustavnem sodišču, ne pa ljudje, ki imajo svoje interese," je pojasnil.
Poudaril je, da sam podpira ukrepe, kakršni so bili predstavljeni, obenem pa je dodal, da je treba počakati, da bo predlog zakona spisan. Odzivov opozicije ni želel komentirati, kot je dejal, od opozicije ne pričakuje ničesar.
Izrazil je pričakovanje, da bo zakon sprejet do konca novembra, kot je bilo v torek tudi napovedano. "Mi bomo naredili vse, da bo. Vsak dan šteje, vsaka ura," je dodal.
Na pozive k odstopu tudi ministra za delo Luke Mesca, ki jih je bilo zaznati tudi ob torkovi seji mestnega sveta, pa je Žavbi odgovoril, da je prebral tudi transparent na shodu, na katerem je pisalo, da ne želijo odstopov, ampak ukrepanje. Meni, da so v množici ljudi, kakršna je bila v torek v središču Novega mesta, verjetno različne zahteve in različni motivi. Spomnil je, da je pozive k odstopu Mesca komentiral že pred dvema dnevoma. Takrat je dejal, da odgovornost za nasilno dejanje nosijo neodvisne represivne institucije, ki bi morale učinkovito ukrepati.
Žavbi se je obenem zahvalil in poklonil vsem, ki so se v torek zbrali na shodu v času seje novomeškega občinskega sveta, kjer je večina na miren način izrazila demokratično voljo. Obenem pa je obsodil streljanje v bližnjih vaseh, pri čemer gre po njegovih besedah "za nov dokaz tega, da očitno nekateri mislijo, da lahko delajo, kar hočejo".
Premier Golob, ki se je v torek skupaj z nekaterimi ministri udeležil izredne seje mestnega sveta Mestne občine Novo mesto, je na njej napovedal sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Novomeščanu Alešu Šutarju. Ta bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih. Napovedal je še zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.
Sobotni napad v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik in po katerem je policija prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, je pretresel javnost in politiko. Odstopila sta ministra za pravosodje in za notranje zadeve, Andreja Katič in Boštjan Poklukar.
