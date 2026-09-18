Opozicija očita demonizacijo javnega sektorja. Janša meni, da je prevelik

Poslanka Svobode Alenka Bratušek je zaradi takšnih napovedi zaskrbljena. Kot je dejala v današnji izjavi za javnost, gre za četrtino javnih uslužbencev. Po njenih besedah lahko ukinemo vsa ministrstva, pa še vedno ne bo dovolj. "Tako da očitno mislijo zmanjševati število medicinskih sester, zdravnikov, tistih, ki delajo v domovih za starejše, in vse povprek," se boji Bratuškova.

Premier Janez Janša je v sredo napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50.000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa Janševe izjave vidi kot populistične. Po njenih besedah gre za popolno demonizacijo javnih uslužbencev, češ da nič ne delajo, čeprav to ne drži. Kot je poudarila, so ravno javne storitve tisto, kar nas dela socialno državo, torej zaposleni v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, šolstvu in kulturi.

"Ljudi se ne da prestavljati in ne more jim kar predsednik vlade reči, kam bodo šli delat," je poudarila Vrečkova. Janši očita ideološki boj s sindikati in iskanje zunanjega sovražnika. "Namesto da bi bili zadovoljni, da imamo tako dobre javne storitve, da lahko živimo v solidarni družbi in socialni državi, to demonizirajo," je kritična sokoordinatorica Levice. Po njenem mnenju gre izključno za "kulturno-ideološko vojno Janeza Janše proti tistim, od katerih se mu zdi, da nima neposrednih političnih koristi".

Javni sektor in javne uslužbence se po njenem mnenju demonizira zaradi želje po privatizaciji zdravstva, šolstva in "vsega, za kar se jim zdi, da lahko iz državnega, javnega, skupnega potegnejo dobiček".

Vrečkova se strinja, da potrebujemo močno gospodarstvo, a so potrebni dobri delovni pogoji. Če ne bi uvedli socialne kapice samo za tiste z dohodki nad 7500 evrov in naredili nekaj še za delovne ljudi, tudi tiste, ki jih najbolj potrebujemo, bi mogoče tudi več ljudi šlo v gospodarstvo, je še prepričana.

Spomnimo, Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Dejal je, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo z okoli 126.000 na približno 196.000 leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb.

Je pa treba po njegovem mnenju del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Omenil je tudi 148.000 izdanih dovoljenj za tuje delavce. Pri tem je poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.