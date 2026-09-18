Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Opozicija očita demonizacijo javnega sektorja. Janša meni, da je prevelik

Ljubljana, 18. 09. 2026 18.02 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
STA M.P.
Janez Janša po seji vlade

Napoved premierja Janeza Janše, da naj bi se okoli 50.000 zaposlenih iz javnega sektorja postopoma prelilo v gospodarstvo, je naletela na kritike opozicije. V Svobodi opozarjajo, da gre za četrtino javnih uslužbencev, v Levici pa Janševe izjave označujejo kot populistične in demonizacijo javnega sektorja.

Premier Janez Janša je v sredo napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50.000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.

Poslanka Svobode Alenka Bratušek je zaradi takšnih napovedi zaskrbljena. Kot je dejala v današnji izjavi za javnost, gre za četrtino javnih uslužbencev. Po njenih besedah lahko ukinemo vsa ministrstva, pa še vedno ne bo dovolj. "Tako da očitno mislijo zmanjševati število medicinskih sester, zdravnikov, tistih, ki delajo v domovih za starejše, in vse povprek," se boji Bratuškova.

Preberi še Janša bi 50.000 zaposlenih v javnem sektorju preusmeril v gospodarstvo

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa Janševe izjave vidi kot populistične. Po njenih besedah gre za popolno demonizacijo javnih uslužbencev, češ da nič ne delajo, čeprav to ne drži. Kot je poudarila, so ravno javne storitve tisto, kar nas dela socialno državo, torej zaposleni v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, šolstvu in kulturi.

"Ljudi se ne da prestavljati in ne more jim kar predsednik vlade reči, kam bodo šli delat," je poudarila Vrečkova. Janši očita ideološki boj s sindikati in iskanje zunanjega sovražnika. "Namesto da bi bili zadovoljni, da imamo tako dobre javne storitve, da lahko živimo v solidarni družbi in socialni državi, to demonizirajo," je kritična sokoordinatorica Levice. Po njenem mnenju gre izključno za "kulturno-ideološko vojno Janeza Janše proti tistim, od katerih se mu zdi, da nima neposrednih političnih koristi".

Javni sektor in javne uslužbence se po njenem mnenju demonizira zaradi želje po privatizaciji zdravstva, šolstva in "vsega, za kar se jim zdi, da lahko iz državnega, javnega, skupnega potegnejo dobiček".

Vrečkova se strinja, da potrebujemo močno gospodarstvo, a so potrebni dobri delovni pogoji. Če ne bi uvedli socialne kapice samo za tiste z dohodki nad 7500 evrov in naredili nekaj še za delovne ljudi, tudi tiste, ki jih najbolj potrebujemo, bi mogoče tudi več ljudi šlo v gospodarstvo, je še prepričana.

Spomnimo, Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Dejal je, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo z okoli 126.000 na približno 196.000 leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb.

Je pa treba po njegovem mnenju del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Omenil je tudi 148.000 izdanih dovoljenj za tuje delavce. Pri tem je poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
javni sektor gospodarstvo opozicija janez janša

Afera Fotopub: obtožnica razkriva srhljive očitke proti Smodeju

24ur.com Janša napovedal ukinitev financiranja, Svoboda: Napad na demokracijo
24ur.com Hajdinjak zavrača očitke zaposlenih: To je zakulisni politični obračun
24ur.com Kdo lahko preiskuje domnevno sporno financiranje politične konkurence?
24ur.com Interpelacija zoper Asto Vrečko, ta odgovarja: 'Jaz se kulturnega boja ne grem'
24ur.com Gibanje Svoboda sprva podpiralo omejitve županskega mandata, zdaj proti
24ur.com Kritike na napovedane davčne reforme: 'Gre za davčno maščevanje'
24ur.com Fico: Pripravlja se državni udar, opozicija: Gre za zablode premierja
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
18. 09. 2026 19.39
Če je prevelik gredo tudi njemu zasluge za to. Konec koncev je bil on največkrat pv v zadnjih 20 letih
Odgovori
0 0
krENkmet
18. 09. 2026 19.39
Če je teh v javni upravi preveč - potem pa se da čisto enostavno optimizirati vse procese in bomo uporabniki na občinah,upravnih enotah brez problema urejali zadeve z maksimalnim čakanjem recimo 1 teden !!!..a bi šlo ??? ...ker si ne predstavljam neke gospe kaj bi delala v gospodarstvu s tistimi nohtki,...
Odgovori
+1
1 0
Joakim
18. 09. 2026 19.39
Slovenski Trump.
Odgovori
0 0
tron3
18. 09. 2026 19.35
Ta biser ima res spomin zlate ribice, kaj je pozabil, ko je bil v Vladi in predsednik, kako se je na hitro zaposlovalo članstvo SDS od lokalne skupnosti navzgor, sedaj pa tarna in že skoraj joče, da je preveč zaposlenih v JS.
Odgovori
+1
1 0
tech
18. 09. 2026 19.32
Lahko ukinemo parlament, ker so itak sami pajaci, ki delajo po ukazu in uvedemo direktno demokracijo s pomočjo digitalnih potrdil. Ministrstva naj pripravijo zakonodajo in državljani tisti, ki želijo se ukvarjat s tem jo potrdijo ali zavrnejo. Slabše kot je zdaj, ko goljufi in morilci dobijo odškodnine, ne more bit.
Odgovori
0 0
laky71
18. 09. 2026 19.32
Ta ni normalen, norčuje se iz ljudi, sam pa je na državne jasli priklopljen od prvega dne in tak pajac bi pamet solil o gospodarstvu. Drugo ne ve kot hujskati svoje ovce, ki se spustijo tako nizko raven, vse za klobaso in pingo sok
Odgovori
+0
1 1
Houdre
18. 09. 2026 19.30
Javni sektor absolutno prevelik…pa ne govorimo o gasilcij,negovalcih itd…ampak o referentih v 1001 0pisarni za katere sploh nihce ne ve kdo so in kaj delajo
Odgovori
+1
1 0
zurc
18. 09. 2026 19.34
ja ker pri nas obstaja kontrolor ,ki kontrolira kontrolorja in to mora vse plačat realni sektor
Odgovori
0 0
tron3
18. 09. 2026 19.29
To je pač pasja kost ki jo boste sedaj glodali pa čisto nič drugega!!! Nč ne bo iz tega, to so samo politične floskule, da bi pridobil nove volivce!!! In kje je to povedal, na sejmu, torej je vse jasno, kajti noben resen podjetnik ne razstavlja v Celju, za kaj že, da bo zaposlene na Golovcu redil, haloooo, ti so še slabši kot celoten JS skup!!!
Odgovori
+1
2 1
prfox
18. 09. 2026 19.14
Draga vlada! Nimate nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
18. 09. 2026 19.14
Tole je samo Jufkina bombica. Nič ne bo iz tega.
Odgovori
+3
5 2
St. Gallen
18. 09. 2026 19.11
Javni sektor(kavni sektor) imate prevelik
Odgovori
+4
6 2
ActiveR
18. 09. 2026 19.11
JS se mora drastično skrčiti in to takoj. Vsako delovno mesto pretresti in ukiniti vse, kar ni dokazano potrebno in uvesti normative, da se preverljivo ve kdo kaj dela. Pa tudi takoj ukiniti delo od doma, leglo nedela.
Odgovori
+5
6 1
Ne hodimnavolitve
18. 09. 2026 18.59
Smo sinoči v Tarči videli kako bo delovalo gospodarstvo. Petrol in Gen-i jih lahko zaposlijo. Za nas Celjane je najbolj važno, da vemo kdo je odgovoren za Dušana Kondo, Toni Rumpf je bil tožibaba. Veterinarji, boljše bi bilo, da se držite svojega posla, Sajovic, Kokot, Rumpf, Krivec.....
Odgovori
0 0
Hudi časi
18. 09. 2026 18.19
Na slovenskih ministrstvih je skupno zaposlenih 21.893 ljudi na 14 ministrstvih. Kje jih bo dobil 50.000?
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
18. 09. 2026 18.18
Deloma ima prav. Ta sektor je treba nujno reformirati !
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
18. 09. 2026 18.17
Tej babnici ne verjamem niti besede, a bo sploh kdaj izginila iz politike ???
Odgovori
+2
2 0
marker1
18. 09. 2026 18.17
Kdor ne dela, naj ne je. Razen bolnih, mladoletnih in upokojencev.
Odgovori
+4
4 0
Hudi časi
18. 09. 2026 18.16
Kjerkoli se pojavi Janša je samo rop !
Odgovori
-2
4 6
Vera in Bog
18. 09. 2026 18.09
Kjerkoli se pojavi Bratušek je samo rop !
Odgovori
+4
9 5
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne teh pet stvari
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah
Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Tako vam bo ostalo več v žepu
Tako vam bo ostalo več v žepu
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
dominvrt
Portal
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961