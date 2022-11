Opozicija kadrovanje za nadzornike SDH označila za nehigienično

Omenjeno trojico v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) predlaga vlada, predlagana imena pa naj bi po poročanju medijev vznemirila SD in Levico, ker da se kadruje čez noč, brez koalicijskega usklajevanja, o tem, kako bodo o predlogu glasovali na izredni seji DZ, pa da se še niso odločili.

Na to je na seji mandatno-volilne komisije (MVK) opozorila poslanka SDS Anja Bah Žibert in predlog za imenovanje Bobinca, Medveška in Bolčič Agostini označila kot kadrovski predlog predsednika vlade Roberta Goloba, kar da je navsezadnje pokazalo tudi glasovanje o predlogu na seji vlade, kjer so ministri iz vrst SD glasovali proti. "Dejstvo je, da so se koalicijske stranke izjasnile in povedale tisto, kar mi vemo že od samega začetka - da gre pri Gibanju Svoboda oz. Golobu za umazani klientelizem, za prijateljske naveze," je poudarila.

Bobinac in prvi mož SDH Žiga Debeljak sta bila v istem času v upravi Gorenja, zato Bah Žibert meni, da bo Bobinac, če bo imenovan za nadzornika holdinga, nadzoroval svojega prijatelja, s katerim sta, kot je dejala, "Gorenje potopila". Zato je imenovanje Bobinca označila kot neustrezno. "Ne morem verjeti, da bo nekdo, ki je na kant spravil paradno slovensko podjetje, zdaj nadzoroval svojega kolega, ki je pomagal, da se to podjetje potopi. Huje ne more biti," je bila ostra.