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Slovenija

Opozicija kritična do odprave ukrepov proti Izraelu: 'Moralni bankrot vlade'

Ljubljana, 12. 06. 2026 17.18 pred 1 uro 3 min branja 65

Avtor:
STA Ne.M.
Izredna seja DZ

Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdanji premier Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V SD in Levici pa so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine.

Vlada premierja Janeza Janše je v četrtek razveljavila sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki jih je lani poleti sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Roberta Goloba. Ta je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželene osebe.

Razveljavitev sklepa zoper Netanjahuja pa je po Golobovem mnenju v nasprotju z odločitvami Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), katerega članica je Slovenija.
Razveljavitev sklepa zoper Netanjahuja pa je po Golobovem mnenju v nasprotju z odločitvami Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), katerega članica je Slovenija.
FOTO: Bobo

Golobova vlada je lani tudi prepovedala uvoz blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih kot tudi uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela. Nova vlada je tudi te sklepe razveljavila.

Razveljavitev vseh nacionalnih ukrepov zoper izraelsko vlado "pomeni jasen odmik od načel mednarodnega prava in na splošno načel, na katerih temelji naša država", je v zapisu na Facebooku v četrtek dejal Golob. "Do te odločitve prihaja, ko smo znotraj EU priča vedno večjemu soglasju o sankcioniranju najbolj skrajnih ministrov Ben-Gvira in Smotriča," je dodal.

Razveljavitev sklepa zoper Netanjahuja pa je po njegovem mnenju v nasprotju z odločitvami Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), katerega članica je Slovenija.

SD: Slovenija svetu pošilja jasno politično sporočilo

"Z razveljavitvijo ukrepov proti Izraelu Slovenija svetu pošilja jasno politično sporočilo. Sporočilo, da so rasizem, avtoritarnost, etnično čiščenje in vojni zločini nekaj, kar je mogoče spregledati, tolerirati ali celo nagraditi s politično podporo," pa so prepričani pri Socialnih demokratih (SD).

Slovenija je s priznanjem Palestine in sprejetjem ukrepov proti izraelski državi "prispevala vsaj skromen del k obrambi teh temeljnih načel. Ta prispevek je bil majhen, vendar je pomenil jasno politično stališče: da vojnih zločinov, kolektivnega kaznovanja in etničnega čiščenja ne bomo normalizirali. Danes tega stališča ni več," so poudarili.

Iz Levice: 'Moralni bankrot vlade'

Sukičeva je ocenila, da gre "za ne samo težko zunanjepolitično napako, ampak dejansko za moralni bankrot vlade, ki se s tem postavlja na napačno stran zgodovine".
Sukičeva je ocenila, da gre "za ne samo težko zunanjepolitično napako, ampak dejansko za moralni bankrot vlade, ki se s tem postavlja na napačno stran zgodovine".
FOTO: Aljoša Kravanja

Do poteze nove vlade so kritični tudi v Levici. Poslanka Nataša Sukič je danes ocenila, da gre "ne samo za težko zunanjepolitično napako, ampak dejansko za moralni bankrot vlade, ki se s tem postavlja na napačno stran zgodovine".

Postavlja se "na stran Netanjahujevega zločinskega režima, ki izvaja celo genocid v Gazi", kar je prepoznala in obsodila vrsta uglednih mednarodnih organizacij za človekove pravice, je poudarila.

Pri Levici so sicer že v četrtek odločitev vlade označili za politično kapitulacijo pred interesi Izraela in sramotno odločitev, ki da bo ostala madež aktualne vlade.

Preberi še Vlada ukinila več ukrepov zoper Izrael. Golob: Jasen odmik od načel mednarodnega prava

Stevanović se posveča 'notranjim problemom Slovenije'

Predsednik DZ Zoran Stevanović
Predsednik DZ Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Predsednik državnega zbora in predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pa je danes na vprašanje, ali podpira odpravo ukrepov proti Izraelu, povedal, da se do tega vprašanja ne opredeljuje, ker se posvečajo notranjim problemom Slovenije.

"Imamo bistveno več drugih težav, s katerimi se ta parlament mora ukvarjati, kot so to neke zunanje zadeve ali pa tuji, diplomatski in pa vojaški spori, na katere sploh nimamo nobenega vpliva," je dejal v izjavi za novinarje. Ob tem je spomnil, da je vedno trdil, da je to, kar se dogaja v Gazi, genocid, ki ga izvaja Izrael.

Izpostavil je še, da ima lahko Slovenija vpliv na dogajanje na način, da vzpostavi z obema stranema dobre diplomatske odnose in na tak način pripomore k miru.

Dovoljenje za lete

Vlada je pred tem izraelski družbi Israir izdala dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano. Novico je prejšnji teden sporočil novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Do te odločitve so bili danes kritični v Gibanju za pravice Palestincev, kjer menijo, da to predstavlja kršitev mednarodnopravnih obveznosti Slovenije. Vrtovca so pozvali, naj razveljavi dovoljenje in poskrbi, da bo Slovenija delovala v skladu z nacionalno zakonodajo ter izpolnjevala dolžnosti in obveznosti po mednarodnem pravu v zvezi s preprečevanjem mednarodnih hudodelstev.

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KOMENTARJI65

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Julijann
12. 06. 2026 19.13
Pa ravno opozicija bo sedaj kaj očitala. S tem, ko so stisnili rep med noge in niso dali soglasja za tožbo proti temu Izraelu, so " zavili nož v hrbet" palestinskim narodu. Prej take velike besede, potem pa črta. Pri sedanjih se vsaj ve kaj in kako.
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0 0
St. Gallen
12. 06. 2026 18.56
Ce ne bi bilo grehov= korupcije, bi bila bela kocka
Odgovori
+0
1 1
Nikoliveclevo
12. 06. 2026 18.53
Kaj ce bi se svobodnjaki ukvarjali s tezavami slovencev
Odgovori
-1
2 3
Cervantes Saavedra
12. 06. 2026 19.12
In kaj, če bi se vsi (V. Britanija, ZDA...) ukvarjali samo s svojimi težavami, ko je Hitler osvajal države po Evropi. In enako leta 1991, ko se je Slovenija osamosvajala? A to ti torej načelno sprašuješ ali le kot prozoren navijač?
Odgovori
0 0
perginator
12. 06. 2026 18.46
Mi je všeč, da se stranka, katere temelj so krščanske vrednote(resnicoljubnost, solidarnost in skrb za ranljive), tudi ravna po njih.
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+5
6 1
B00m
12. 06. 2026 19.01
Ja, od daleč se vidi sama dobrota :)))
Odgovori
-1
0 1
krapezsaso
12. 06. 2026 18.45
Naj se vlada jasno izreeče o stališču do Izraela! Jasno in javno! Pa da vidimo potem, kako bo narod reagiral in kaj želi narod...ne pa kaj želi teh 28% volilcev velikega vodje...
Odgovori
-8
5 13
sioxxos
12. 06. 2026 18.40
Moj predlog rešitve večnih vojn na Bližnjem vzhodu in posebej v Gazi je: glede na dejstvo, da ima Iran izrazite probleme z rodnostjo in izredno velik trend staranja prebivalstva, ter da nenehoma vojaško podpirajo Hamas in Hezbolah - preseliti prebivalce Gaze v Iran in tako ustvariti pogoje za normalno življenje vsem tem revežem v Gazi. Izrael se nikoli ne bo odpovedal svoje domovine, Palestinci pa bi tako imeli veliko lepšo prihodnost, sploh otroci.
Odgovori
+6
9 3
B00m
12. 06. 2026 18.57
Torej ti predlagaš, da mi pride jutri Hans iz Avstrije in mi vzame moj dom, jaz pa naj se tolažim v Poreču? ker je tam pač toplo, morje, rodnost pa tudi ni pretirana in je zato boljše kot pod hladnimi pastirskimi Alpami?
Odgovori
+1
3 2
sioxxos
12. 06. 2026 19.07
Ne, zate mi je vseeno, za otroke iz Gaze brez prihodnosti pa mi ni vseeno. Kaj je za otroka boljše - tvoja brezglava ideologija ali mirno življenje v državi, ki jih podpirajo in delijo isto vero in vrednote.
Odgovori
+1
1 0
B00m
12. 06. 2026 19.11
Ne filozofiraj, kakšna vera neki, pridi počasi v realnost ;) meni pa je mar zate. Ljudje se razlikujemo veš.
Odgovori
0 0
devote
12. 06. 2026 18.32
Jansa samo roke stran od zunanje politike!! to je tvoja sibka tocka. Imas v Sloveniji dovolj dela.
Odgovori
-13
4 17
Franček
12. 06. 2026 18.27
Je potrebno vrniti uslugo črni kocki
Odgovori
-9
13 22
manucao
12. 06. 2026 18.29
Eh
Odgovori
+10
13 3
BMReloaded
12. 06. 2026 18.23
No, tu se pa popolnoma strinjam...pa to.
Odgovori
-20
2 22
supergigi
12. 06. 2026 18.19
Podpora vladi in Izraelu. 👍
Odgovori
+14
26 12
krapezsaso
12. 06. 2026 18.46
Ker?
Odgovori
-11
1 12
Ladybird77
12. 06. 2026 18.19
Dokler se Stevanovič hvali kako bo kril hrbet svojemu kriminalnemu poslancu, potem je jasno, da morale tile desni nimajo.
Odgovori
-13
12 25
Petur
12. 06. 2026 18.18
gre jasno za dolgove sds a do Židov.. ko jih bo Iran postavil na svoje mesto bo dobil tudi janez kakšen telefonski klic...zagotovo svet ve več kot mi v Sloveniji...izdajalsko se ne pozabi ali izbriše....
Odgovori
-12
12 24
Actual Asparagus
12. 06. 2026 18.13
Gospod Golob ne ve kaj govori. Tudi levica ne ve. Ne veste. Nič ne vedo. A hkrati mislijo, da vedo vse. Boste pa kmalu videli, kako in kaj.
Odgovori
+15
28 13
krapezsaso
12. 06. 2026 18.47
A bejž no...samo vi (28% volilcev velikega vodje) pa veste vse...hehe...imate svojo zgodovino in svojo resnico, ki jo preostali narod ne odobrava in ne zanima...itak pa ste vedno mislili, da ste vi (28% volilcev velikega vodje) izbrani in večina...kar še zdaleč niste seveda...
Odgovori
-6
1 7
Misija1
12. 06. 2026 18.12
Levica in ostali pozabljajo, da je bil Izrael prva država na Svetu, ki nas je podprla pri osamosvojitvi in nas tudi kot prva država priznala kot uradno državo. In podpirala tudi z orožjem takrat, ko od drugih držav v Evropi orožja nismo mogli dobiti in kupiti!
Odgovori
+17
30 13
Castrum
12. 06. 2026 18.16
Točno tako
Odgovori
+21
28 7
Buča hokaido
12. 06. 2026 18.32
Prvi je bil Vatikan.
Odgovori
-14
3 17
Jejzus
12. 06. 2026 18.33
Rusija je samostojno Slovenijo uradno priznala približno dva meseca pred Izraelom.
Odgovori
-15
2 17
Castrum
12. 06. 2026 18.35
Kakšna Rusija? Rusija leta 1991???
Odgovori
+11
13 2
Marky331
12. 06. 2026 18.11
Rezultati ukrepov proti Izraelu:????
Odgovori
-9
8 17
Actual Asparagus
12. 06. 2026 18.17
kakšni ukrepi? Čemu...?
Odgovori
+12
17 5
B00m
12. 06. 2026 18.25
Proti čemu? kaj je s tabo? kaj v luknji živiš ali si desni komentatorski plačanec? ali pa ti je morda hobi, da si zagrižen desničar? lahko pa se dol k njim preseliš.
Odgovori
-11
6 17
B00m
12. 06. 2026 18.09
kaj te to je zdaj? morilci sem ne morejo priti, nikoli. Kaj te dela ta Janša kaj ta podpira genocid?
Odgovori
-19
13 32
Rob123
12. 06. 2026 18.20
Ocitno da pokvarjeno sramota da to sam odloca!
Odgovori
-13
7 20
pusi
12. 06. 2026 18.09
Levaki so podporniki terozrizma
Odgovori
+16
28 12
Kardinal v Kristusu
12. 06. 2026 18.08
Ne pozabimo, da zdravstveni minister pozna skrivnosti Salomonovega templja...
Odgovori
+17
21 4
deltoro
12. 06. 2026 18.07
Desničarje je treba vse zapreti,JJ pa na goli otok skale premetavat,nikoli in nikoli ne bo človek,sploh pa ne voditelj.
Odgovori
-21
15 36
pusi
12. 06. 2026 18.06
Hamasovci golobistični.......
Odgovori
+21
29 8
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