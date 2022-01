Opozicija kritična do spremembe zunanjepolitične strategije Slovenije

Zunanjepolitični odbor državnega zbora (OZP) se je seznanil s posodobljeno strategijo slovenske zunanje politike. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan je ob predstavitvi dejal, da je bila strategija najbolj spremenjena v opisu mednarodnega okolja. Člani OZP iz vrst opozicije spremembam niso bili naklonjeni.

Državni sekretar Gašper Dovžan je v krajši predstavitvi prenovljene strategije dejal, da je bila poleg sprememb opisa mednarodnega okolja dodatna pozornost namenjena "nedržavnim deležnikom, prizadevanjem za svoboden in odprt internet, kibernetski varnosti in hibridnim grožnjam, sklepanjem mednarodnih trgovinskih sporazumov, podnebnim spremembam ter zelenemu in digitalnemu prehodu". Krepi se tudi poudarek na vlogi Evropske unije kot osrednjega, političnega, gospodarskega, pravnega in vrednostnega okolja za slovensko državo, je pojasnil. Dokument po njegovih besedah tudi upošteva razmere po brexitu, opredeljuje nadaljnjo zavezanost politiki širitve EU in opredeljuje smernice sodelovanja z Rusijo v spremenjenih razmerah. Kot je še dejal, bo prenovljena zunanjepolitična strategija koristen priročnik za delovanje MZZ in slovenske diplomacije, pa tudi drugih ministrstev in poslancev. "Smiselno je, da ta dokument dobi podporo in da bo s pridom služil za potrebe vseh nas," je še dejal Dovžan.

icon-expand Ministrstvo za zunanje zadeve. FOTO: Bobo

Državni sekretar je ob tem še dejal, da ne gre za nov dokument in da še vedno ostaja v veljavi deklaracija o zunanji politiki Slovenije iz leta 2015, za katero na MZZ ocenjujejo, da za zdaj ni potrebna sprememb. Po njegovih besedah zunanjepolitični koncept ostaja enak in ustrezen, zaradi sprememb v mednarodnem okolju pa so bili potrebni "določeni nekoliko drugačni poudarki", ki so zajeti v prenovljeni zunanjepolitični strategiji. Na seji OZP je državni sekretar na MZZ tudi napovedal odprtje slovenskega veleposlaništva v Podsaharski Afriki in Aziji ter ponovno odprtje tistih veleposlaništev, ki so bila zaradi finančnih razlogov zaprta, vendar ostalih podrobnosti ni navedel. Napovedal je tudi obisk zunanjega ministra v Indiji, vendar točnega datuma ni navedel. Med krajšo razpravo o spremenjeni zunanjepolitični strategiji Slovenije so bili člani OZP iz vrst opozicije kritični do nekaterih predvidenih sprememb, zlasti do tega, da v besedilu ni več opredeljeno, da je Slovenija del jedrne EU. Opozorili so tudi na pomanjkanje širše razprave o ključnih ciljih slovenske zunanje politike.

icon-expand Branislav Rajić. FOTO: Damjan Žibert