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Hojs o 'golobradih mladeničih' in rdeči zvezdi, Žavbi ga poziva k odstopu

Ljubljana, 26. 10. 2026 22.12 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER STA
Soočenje Hojsa in Žavbija

Dogajanje ob nedeljski državni proslavi ob dnevu suverenosti še naprej odmeva. V Svobodi, Levici in SD so kritični do ukrepov oblasti v času proslave, zmotila jih je tudi izjava poslanca SDS Aleša Hojsa, da bi si protestniki zaslužili vodni top. Odgovor na proteste ne smejo biti grožnje in pozivi k obračunavanju, opozarjajo. "Meni se zdi fascinantno, kako so se nekateri v tem zapisu prepoznali," pravi Hojs. "Primorska nas opominja, kaj je bil upor, kaj je upor in kaj bo upor," je dejal poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi.

Državno proslavo ob dnevu suverenosti, s katero se Slovenija spominja odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade (JLA) z ozemlja države leta 1991, so v nedeljo v Kopru poleg govorov o osamosvojitvi in demokraciji zaznamovali tudi žvižgi in protestni vzkliki med govorom predsednika vlade Janeza Janše. Posredovala je policija, ki je protestnike pozivala, naj ne motijo slovesnosti, dvema kršiteljema pa izrekla globe zaradi neupoštevanja navodil. Poslanec in podpredsednik SDS Aleš Hojs pa je na omrežju X zapisal, da "za protestnike ni drugega zdravila kot starozavezni zob za zob, vključno z vodnim topom".

"Oblast, ki tako represivno nastopi proti lastnemu ljudstvu, je izgubila vso legitimnost," je v izjavi za javnost pred DZ danes poudarila poslanka Levice Nataša Sukič. Spomnila je, da so vodni top uporabili v času tretje Janševe vlade, ko je bil Hojs minister za notranje zadeve, zato se boji, da lahko podobne ekscese kot v preteklosti pričakujemo tudi ob prvih večjih demonstracijah. "Lahko pa to razumemo tudi kot morda nostalgijo nekdanjega ministra Hojsa, da bi ponovno rad zavzel ta položaj in operiral z vodnim topom," je poudarila.

Kritična je bila tudi do ravnanja policije v času nedeljske proslave. Po njenih besedah se je Ukmarjev trg v Kopru v nedeljo spremenil v "mučno represivno kletko". Koper je bil "dobesedno v obsedenem stanju, napolnjen s kordoni policistov in ostrostrelci, ki so bili uperjeni proti lastnemu ljudstvu", je dodala.

Državna proslava ob dnevu suverenosti v Kopru
Državna proslava ob dnevu suverenosti v Kopru
FOTO: Bobo

Po oceni Sukičeve so državljani upravičeno protestirali proti "ugrabitvi državnega praznika". Glede na "ponovno provokacijo, ki si jo je privoščil Janša z izgonom rdeče zvezde in praporščakov", pa se ji zdi logično tudi, da se proslave niso udeležili predstavniki opozicije in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Spomnila je, da na proslavi ni bilo tudi nobenega od nekdanjih predsednikov republike.

Kritična je bila tudi do Janševega nagovora, ki po njeni oceni ni podal odgovorov na to, kaj danes pomeni suverenost. Suverenost bi danes po njenem mnenju pomenila premislek o ključnih temah za prihodnost države, med katerimi je izpostavila prehransko in energetsko varnost, pripravljenost na podnebne spremembe, prihodnost za mlade ali o vlaganjih v raziskave in razvoj.

Na Hojsov zapis na omrežju X so se odzvali tudi v stranki SD. Kot so zapisali, si na državnih proslavah ne želijo vodnih topov in groženj s starozaveznim "zob za zob", pač pa, da bi bili to trenutki, "ko se kot državljanke in državljani povežemo v ponosu na svojo državo, ne pa nove priložnosti za poglabljanje delitev".

"Zato je tvit Aleša Hojsa, ki protestnikom v Kopru grozi z vodnim topom in maščevanjem, še toliko bolj zgrešen. Ljudje so izrazili nestrinjanje z razdiralnimi gestami predsednika vlade. Odgovor na to ne morejo biti grožnje in pozivi k obračunavanju," so izpostavili.

Protest ob robu državne proslave
Protest ob robu državne proslave
FOTO: Bobo

Kritični so bili tudi do Janševega govora. Kot so izpostavili, bi ob 35-letnici suverenosti od premierja pričakovali razmislek o tem, kam gre država, kako bomo zagotovili boljše življenje prihodnjim generacijam in kako se bomo spoprijeli z velikimi domačimi, evropskimi in svetovnimi izzivi, ki so pred nami. Namesto tega smo v govoru premierja znova poslušali o starih ideoloških sporih, političnih nasprotnikih in delitvah, ki jih predsednik vlade očitno ne zna pustiti za seboj.

Tudi po oceni Gibanja Svoboda so bila premierjeva sporočila v nedeljskem nagovoru "napačna", "razdvajajoča" in so bila uperjena proti "sodelovanju, narodu ter proti narodovi zgodovini", je v izjavi pred DZ poudaril poslanec Lenart Žavbi. Dodal je, da Slovenije ni brez Primorske.

"Primorska je ključna narodotvorna pokrajina. V srcu Primorske izvajati to, kar so izvedli, je milo rečeno žalostno, pa delno tudi pritlehno," je ocenil Žavbi. Glede Hojsovega zapisa, da je čas za vodni top, pa meni, da se lahko takšno ravnanje maščuje. "Bolj kot bodo tepli svoj narod, bolj bodo pristali na trdnih tleh," ugotavlja Žavbi.

Soočenje Hojsa in Žavbija

Kako Hojs gleda na odgovor Gibanja Svoboda na njegov zapis? "Meni se zdi fascinantno, kako so se nekateri v tem zapisu prepoznali," pravi Hojs, ki trdi, da je govoril o tem, da ne spoštujejo državne proslave in da se žvižganje ne spodobi. Omemba vodnega topa je letela na dogajanje v Franciji, Belgiji, Italiji. "In ker je pred nami, kot kaže, enaka ponovitev teh protestov tudi v Sloveniji, sem napisal, da je te horde treba ustaviti na bolj grob način, kar so pokazali policisti v Franciji, Belgiji, Milanu in še kje." Po besedah Hojsa se rdeča zvezda ne zlorablja samo v Kopru, ampak tudi "drugod po Evropi ob simbolu srpa, kladiva in hamasovih terorističnih znakih."

"Vsaka pokrajina je specifična in ena ključnih pokrajin je Primorska, ki je doživela enega najokrutnejših sistemov," pa je opozoril poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi. "Primorska nas opominja, kaj je bil upor, kaj je upor in kaj bo upor. Aleš Hojs je pozival k pretepanju Primork in Primorcev, k pretepanju ljudi, ki so moralni kompas slovenskega naroda." Žavbi je Hojsa pozval k odstopu in zavezi, da gre na tečaj za uravnavanje jeze.

Hojs navedbe Žavbija zanika in trdi, da "golobradi mladeniči" pozabljajo, kaj je rdeča zvezda storila po koncu druge svetovne vojne in da ta simbol v 21. stoletju zlorabljajo, zloraba rdeče zvezde pa je po besedah Hojsa rezultirala v več nasilnih konfliktih.

Žavbi vztraja, da ob prazniku taki zapisi niso primerni. Priznava, da "če smo obsodili žvižge na junijski proslavi, moramo tudi na tej, ne smemo imeti dvojnih vatlov. A na tisti proslavi so iz SDS rekli, da je to svoboda govora, sedaj pa so ljudi za to oglobili."

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