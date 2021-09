Opozicija kritična do vladnega upravljanja epidemije

"Stroške testiranja naj nosi država, ne pa podjetja. Dodatni stroški za testiranje, ki bi bremenili dejavnosti, bodo vodili v izogibanje testiranju, s tem pa k nadaljnjemu širjenju epidemije," so zapisali v sporočilu za javnost. Stranka posebej izpostavlja pogoj PCT, ki omejuje dostop do zdravnika – ta se zdi stranki še posebej sporen. Stranka SD meni, da bo pogoj znova no vzpostavil oviro za dostop in povečal neenakost, kar bo prispevalo k neodkritim zdravstvenim stanjem, poslabšanju bolezni in splošnemu poslabšanju zdravstvene slike prebivalstva.

"Socialni demokrati zaupamo znanosti in zdravstveni stroki ter odločno podpiramo prostovoljno cepljenje proti covidu-19. Cepljenje preprečuje širjenje okužb in pomembno zmanjša možnosti za hud potek bolezni," sporočajo Socialni demokrati. Dodajajo, da bodo različni ukrepi postali del nove realnosti, tudi pogoj PCT, ki po besedah SD omogoča, da kljub dnevnemu porastu okužb ne zapiramo javnega življenja. Ob tem pa vlado pozivajo, da ob spodbujanju prostovoljnega cepljenja in samozaščitnih ukrepov zagotovi široko dostopnost testiranja.

Vlado vnovič pozivajo k ustreznejšemu upravljanju epidemije in komuniciranju ter opozarjajo na to, da se še vedno sprejemajo zgolj odloki, in ne zakoni. "Vlada sprejema odloke z danes na jutri, pri čemer se dogaja, da so odloki med seboj neusklajeni. Sporočila si pogosto nasprotujejo, odloki in pomembne odločitve se medijem sporočajo po e-pošti, čez vikend ipd.," opozarjajo v stranki in dodajajo, da takšno upravljanje epidemije in komuniciranje ne bosta prispevala k zaupanju. "Nasprotno, ustvarjata zmedo, stiske in nezaupanje prebivalcev. Posledično je precepljenost v Sloveniji pomembno nižja kot v primerljivih državah, prav tako spoštovanje sicer strokovno utemeljenih ukrepov," so kritični Socialni demokrati.

Stališča strank LMŠ in SAB

"Rokohitrsko pripravljeni odloki, sprejeti z danes na jutri, so neživljenjski in polni nejasnosti," so zapisali v LMŠ. V opozicijski LMŠ ob tem še ocenjujejo, da je način obveščanja in komuniciranja vlade z ljudmi v času covida-19 neprimeren. Zato je po njihovi oceni mogoče razumeti nezadovoljstvo in nezaupanje ljudi. Kot so opozorili, so odloki tudi neustavni, na kar je, so dodali, v več primerih opozorilo ustavno sodišče. "Takšni odloki poleg neustrezne komunikacije vnašajo še dodatno zmedo in povečujejo nezaupanje javnosti, kar se kaže tudi v nizki precepljenosti," so v stranki zapisali v sporočilu za javnost. V LMŠ so opozorili tudi na to, da se bomo kot družba morali naučiti živeti z virusom. "Zato bomo morali poiskati zdravorazumski pristop, da bi z njim vsaj skušali doseči ravnovesje in sožitje v skupnosti," so prepričani. Pri tem pa je nujno, da vlada najde ustrezne načine komunikacije z ljudmi, "brez dramatiziranja razmer, brez groženj in represije ter stigmatizacije necepljenih," so navedli v LMŠ.

Do odloka, sprejetega v soboto, so kritični tudi v SAB, saj so prepričani, da se vlada ne zaveda škode, ki jo povzroča s hitro pripravljenimi odloki. Kot je poudaril poslanec SAB Marko Bandelli, je takšen način spreminjanja odlokov nujno spremeniti.