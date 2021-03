Opozicija Kustečevi očita 20 'grehov'. Bo interpelacija uspela?

Združena opozicija z Levico na čelu šolski ministrici Simoni Kustec očita 20 'grehov', med njimi so tudi najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi ter odrekanje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Kustečeva očitke sicer zanika in pravi, da se je po zaprtju šol zaradi epidemije, izobraževanje uspešno nadaljevalo doma.