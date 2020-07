Opozicija meni, da Janša spreminja usmeritev Slovenije v EU, Počivalšek to zanika

V opoziciji so kritični do ravnanja premierja Janeza Janše na pogajanjih o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19 in opozarjajo, da prihaja do zasuka slovenske zunanje politike. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je po drugi strani prepričan, da Slovenija ostaja zavezana evropskim vrednotam.

V nedeljo je v Bruslju odmevalo dogajanje v povezavi z vprašanjem povezave vladavine prava in evropskega proračuna. Temu že vseskozi nasprotujeta Madžarska in Poljska, v razpravi na vrhu pa naj bi ju po neuradnih informacijah podprl tudi premier Janez Janša. Predsednik LMŠMarjan Šarecje danes dejal, da ta vlada Slovenijo pelje"v višegrajsko smer, kjer je očitno zaželeno, da se ne spoštuje vladavine prava". Po njegovi oceni bo ta usmeritev Sloveniji dolgoročno škodovala, saj gre za velik zasuk od usmeritve k skupini jedrnih držav. "Vladavina prava je eno temeljnih načel EU in če bomo v Sloveniji to zavrgli in bomo v skupini tistih, ki vladavine prava ne spoštujejo oziroma je ne vidijo kot potrebne, da EU funkcionira, se nam slabo piše," je dejal Šarec. icon-expand Počivalšek na interpelaciji-2 FOTO: Bobo Predsednica SAB Alenka Bratušek je dejala, da je EU zrasla na temeljih vrednot spoštovanja človekovih pravic, kot so dostojanstvo, svoboda, demokracija, pravna država. Zato je stran, na katero se je postavil premier Janša, napačna, je poudarila. Dodala je, da so za to odgovorne tudi koalicijske partnerice, saj predsednik vlade v Bruslju ne predstavlja svojih stališč, ampak stališča Republike Slovenije. Koordinator Levice Luka Mesec je ocenil, da se Janša v Bruslju ni postavil na enako stališče kot Madžarska in Poljska samo zato, da bi ju podprl, temveč ker se boji, da bo sam ostal brez denarja, če bo Evropa vztrajala, da lahko pomoč dobijo samo tisti, ki dosledno spoštujejo načela pravne države. Menil je, da gre za spremembo smeri Slovenije na evropskem parketu, ki je zanjo nevarna. "Predsednik vlade, ki noče sprejeti zavez o spoštovanju pravne države na evropski ravni, to počne, ker se zaveda, da sam spodjeda načela pravne države pri nas. Glede tega se bo treba resno pogovoriti in ukrepati," je dejal. Po njegovem prepričanju dogajanje kliče po ostri reakciji celotne opozicije."Menim, da je to stvar, ki kliče po tem, da se resno pogovorimo o ustavni obtožbi,"je dejal Mesec. Opozoril je, da Janša svoje koalicijske partnerje spreminja v svoje dolžnike, ter pri tem omenil predsednika SMC Zdravka Počivalška, ki, kot je dejal Mesec, računa, da ga bo Janša zaščitil pred kazenskim pregonom v aferi z maskami. Počivalšek je sicer danes v zvezi z dogajanjem v Bruslju dejal, da Slovenija kot država ne spreminja svoje zavezanosti skupnim evropskim vrednotam."Izkrivljanje tega dejstva za potrebe dnevno političnih barometrov doma je nekorektno,"je dejal.