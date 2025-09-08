Svetli način
Slovenija

Opozicija ministru očita neuresničene obljube. Svoboda: Interpelacije si ne zasluži

Ljubljana, 08. 09. 2025 12.24 | Posodobljeno pred 27 minutami

Avtor
STA , M.S.
V NSi in SDS so med razlogi za interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca izpostavili "katastrofalne razmere na področju dolgotrajne oskrbe". "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," so poudarili. Opozorili so še na neuresničene obljube pri stanovanjski politiki. V poslanski skupini Svoboda so medtem stopili v bran ministru, saj menijo, da si je "absolutno ne zasluži".

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Podrobneje so razloge za interpelacijo predstavili na današnji novinarski konferenci. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako ministru sporočil, da "če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe". Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah "milo rečeno katastrofalne", saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," je opozoril.

Simon Maljevac (na sredini).
Simon Maljevac (na sredini). FOTO: Bobo

Cigler Kralj je spomnil, da naj bi šele konec septembra zaživel informacijski sistem, ki ga bodo na področju dolgotrajne oskrbe uporabljali centri za socialno delo. Vendar meni, da se bodo izvajalci, torej domovi za starejše in ostali zavode, dlje časa na to šele prilagajali.

Poudaril je, da je prispevek še posebej obremenil podjetnike, obrtnike in kmete, pa tudi upokojence. Ministra Maljevca so ponovno pozvali, naj zamakne pobiranje prispevka na obdobje, ko se bo dolgotrajna oskrba začela tudi dejansko izvajati, in zmanjša višino.

Prav tako ga je pozval, naj denar od prispevka uporabi za interventni dvig plač v višini 20 ali 30 odstotkov vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi, pri čemer je opozoril na velike težave s kadri v dolgotrajni oskrbi. DZ bodo tudi pozvali, naj ministra razreši na seji.

Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske problematike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30.000 stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen, ampak da bi morala vlada mladim omogočiti pogoje, da pridejo do lastne nepremičnine.

Poglajen je napovedal, da bodo v kratkem predstavili predloge za prenovo in izboljšanje pogojev za stanovanjske jamstvene sheme, uvajanje novih davčnih olajšav za mlade, ki kupujejo prvo lastno nepremičnino, in za omejevanje in zmanjšanje birokratskih ovir. Menijo namreč, da mora vlada mladim omogočati, da pridejo do lastne nepremičnine.

Poglajen je tudi opozoril na nekatere ukrepe vlade, denimo na dvig davka na oddajanje nepremičnin, kar je po besedah poslanca vplivalo na dvig cen najemnin.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe, in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v DZ.

Opozicija ministru očita neuresničene obljube na področju stanovanjske politike.
Opozicija ministru očita neuresničene obljube na področju stanovanjske politike. FOTO: Aljoša Kravanja

Po oceni Svobode interpelacija Maljevca nezaslužena

V poslanski skupini Svoboda se ne strinjajo z očitki v interpelaciji ministra za solidarno prihodnost in je ne bodo podprli. Menijo, da si minister, katerega resor opravlja eno težjih nalog, to je urejanje stanovanjske politike in sistema dolgotrajne oskrbe, interpelacije "absolutno ne zasluži".

Oba omenjena projekta sta ena težjih nalog mandata, je v današnjem odzivu na interpelacijo dejala namestnica vodje poslanske skupine največje vladne stranke Tereza Novak.

Izpostavila je, da je urejanje stanovanjske politike "izjemno pomemben projekt, ki se na tak način rešuje pravzaprav prvič v samostojni Sloveniji", ki bo mladim omogočil pot do lastnega stanovanja in posledično osamosvojitve.

Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe kot novega socialnega stebra pa je pomembna tako danes kot tudi za prihodnost, je poudarila Novakova. Obenem je opozorila, da gre pri obeh projektih za obsežna področja, ureditev katerih terja čas, uveljavljeni sistemi pa se morajo temu prilagoditi.

Priznava, da so ponekod še težave in marsikateri zastoj. "Ampak vendarle se dela prava stvar, dela se v pravo smer in jaz mislim, da je ministrstvo krepko zagrizlo v vse te težave, ki jih imamo v Sloveniji," je prepričana poslanka Svobode.

Glede očitkov o pobiranju prispevka za dolgotrajno oskrbo še pred polno uveljavitvijo vseh storitev, pa je poudarila, da je dolgotrajna oskrba izjemno draga, ko bo zakon zaživel popolnoma, pa bo prispevek "še kako hitro uporabljen, nič se ne bo izgubilo, vse gre za dolgotrajno oskrbo".

V koalicijski SD tri dni po vloženi interpelaciji te še niso komentirali, saj da jim še ni uspelo preučiti vsebine. V Levici, iz katere prihaja Maljevac, pa so že v petek ocenili, da gre za preusmerjanje pozornosti ob očitkih o sumih obvodnega financiranja NSi.

Temu je danes pritegnila tudi Novakova, ki je obenem zavrnila očitke NSi o politični zlorabi preiskovalne komisije, ki jo vodi njihova poslanka Tamara Vonta, za obračun z NSi. "Jaz mislim, da morajo najprej pomesti pred svojim pragom," je sklenila.

Minister Simon Maljevac se bo na očitke odzval v današnji izjavi za medije.

simon maljevac interpelacija
KOMENTARJI (79)

pusi
08. 09. 2025 13.56
+1
Ni problem butalska vlada, problem je 400000butalcev, ki so jo izvolili.
ODGOVORI
1 0
2mt8
08. 09. 2025 13.55
Tudi on se bo kmalu poročil.
ODGOVORI
0 0
sevenup
08. 09. 2025 13.55
Ali poznajo še kaj drugega kot beseda interpelacija? Janša bi lahko že enkrat odšel v pokoj. Imajo v SDS tudi druge pa ne morejo nič narediti, ker je za star konj glavni. Pa še vedno gleda v preteklost in ne v prihodnost. Kar je bilo je bilo in pustimo stat . Živimo danes in mislimo na jutri. Kako bo Slovenija varna država in bogata. Ne pa kako bo lena in propadla. Ker se ne izplača NIČ! podjetja bežijo iz države. Posledično pa tudi mladi.
ODGOVORI
0 0
ebik
08. 09. 2025 13.54
Dovolj je bilo kraje našega denarja. Škodljive ministre zamenjat!
ODGOVORI
0 0
jank
08. 09. 2025 13.52
+2
Za zameriti pa je ministru in vladi, ker sta mnogo premalo naredila za informiranje javnosti o vsebini zakona in zlasti o pravicah, ki jih prinaša ljudem. Tako pa ljudje poznajo predvsem pokitikantske neumnosti in laži desničarjev, ki nimajo nič z določbami zakona. In ko jim poveš, kaj lahko pričakujemo od sistema DO, tega mnogi sploh ne verjamejo. Škoda, da so tako pomemben podsistem, ki je ob boku z zdravstvenemu, pokojninskemu in socialnemu, tako spolitiziran in še dodatno hromi njegovo polno zaživetje, ki bo najbolj koristilo pomoči potrebnim. Slednji pa so desničarskim politikantom v drugem planu, daleč pred je boj za politične točke.
ODGOVORI
2 0
ŠeVednoPlešem
08. 09. 2025 13.52
Pa še ena debela opozicijska SDS, NSi laž, ki jo ponavljajo ves čas o domnevnih čakalnih vrstah ... dejansko ČAKALNIH VRST NI --- to je ena velika laž. Na vrsto za katero koli storitev, operacijo, pregled v Sloveniji NI čakalnih VRST, prideš na vrsto TAKOJ ..., seveda če plačaš. Kar je sistem, ki ga ima tudi ZDA. Torej operacija na srcu, koleno, hrbtenica, kolk, oči, karkoli, ob samoplačništvu, po mojem lahko greš na operacijo že ... jutri
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
08. 09. 2025 13.51
+0
SDS bi moral voditi Slovenec.
ODGOVORI
1 1
Lenart Čaubi
08. 09. 2025 13.47
+2
Ani Maljevec na kongresu v Beogradu?
ODGOVORI
3 1
ŠeVednoPlešem
08. 09. 2025 13.50
+1
a komunistične partije ? Ne tam je Janša šel s hitrim vlakom, s posebnim povabilom Vučića
ODGOVORI
1 0
Maribor?an 1
08. 09. 2025 13.42
+5
Ta si pa res samo rešetke zasluži
ODGOVORI
7 2
Bolfenk2
08. 09. 2025 13.44
+3
In da bo kazen za njega najhujša v ženskem zaporu.
ODGOVORI
4 1
MarkoJur
08. 09. 2025 13.41
+1
Važno, da si minister lahko privošči (na naš račun) malico za 9k €....
ODGOVORI
3 2
joc771
08. 09. 2025 13.41
+1
Kdo bo prevzel odgovornost za stanje v zdravstvu ? Dolgo čakanje v nevzdržnih razmerah, obljuba je bila v 30 dneh do specialista. Robert Golob ali Matjaž Han ?
ODGOVORI
4 3
Mojemnenjeinpika
08. 09. 2025 13.44
-1
Mogoče vsi v vladah, ki so privedle stanje do te mere, da privatizacije ni več mogoče ustavit? Nobenih čakalnih vrst ni - če si lahko plačaš pregled ali skleneš dodatno zavarovanje. Mokre sanje desnice, ki je s Fidesom za to krepko delala.
ODGOVORI
0 1
ŠeVednoPlešem
08. 09. 2025 13.48
+0
dejansko ČAKALNIH VRST NI --- to je ena velika laž. Na vrsto za katero koli storitev, operacijo, pregled prideš TAKOJ ... seveda če plačaš. Kar je sistem, ki ga ima tudi ZDA. Torej operacija na srcu, koleno, hrbtenica, kolk, karkoli, ob samoplačništvu, po mojem lahko greš na operacijo že ... jutri
ODGOVORI
1 1
Groucho Marx
08. 09. 2025 13.40
+3
Naslednja vlada bo ukinila presežna ministrstva.
ODGOVORI
4 1
Julijann
08. 09. 2025 13.37
+1
In kakšno politično funkcijo ima Tina GG, da je novička spet v samem vrhu novic. Pa kaj če ni uspela odgovorit na vse čestitke. Bo že. Najprej mora okopati še ves runkl na njivi, pa travnik pokositi .. pol pa bo.
ODGOVORI
3 2
Magic-G-spot
08. 09. 2025 13.48
-1
Pravijo da je vplivnica. :)
ODGOVORI
0 1
Bolfenk2
08. 09. 2025 13.37
+6
Saj ne pobirajo denarja za dolgotrajno oskrbo na zalogo. Brez skrbi. Vse bodo sproti zapravili za migrante, nevladnike, mavrične in ostale levičarske norosti.
ODGOVORI
7 1
kr en 123
08. 09. 2025 13.37
+8
Saj so nas dolgotrajno zrihtali... z davki smo oskrbljeni...
ODGOVORI
8 0
ŠeVednoPlešem
08. 09. 2025 13.36
+0
Naj mi Janša in Cigler Kralj povesta, kako ob znižanju davkov, kar oba zagovarjata, OKREPITI denimo kadrovsko sliko v šolstvu, zdravstvu, oskrbi ????? Ne mi govorit o privatizaciji domov, to bi pomenilo katastrofo za Slovenijo, privatizacija oskrbe, to bi pomenilo le brutalno VIŠJE CENE, domove za ostarele za bogate in hiralnice za revne ... A si res to želimo ?
ODGOVORI
4 4
Mojemnenjeinpika
08. 09. 2025 13.46
+1
Ampak točno to hočejo. Privatizirat vse in nastavit lonček, v katerega bi se stekal denar od podjetij, ki bi se ustanovila in z nami služila. Dobro smo videli, kako to izgleda med corono, ko so posle dobivala "zaslužna podjetja". To je projekt za njihov naslednji mandat.
ODGOVORI
2 1
Bolfenk2
08. 09. 2025 13.35
+9
Vučič in Fico sta šla na parado v Peking, naš Maljevac pa na parado ponosa. Kdo nam vodi državo, bog nam pomagaj.
ODGOVORI
11 2
Mojemnenjeinpika
08. 09. 2025 13.47
-3
Imam pa že raje parado ponosa, ki nikomur nič slabega noče!
ODGOVORI
0 3
Julijann
08. 09. 2025 13.33
+5
Protiustavno se trga upokojencem prispevek. Maljevac je obljubil, da bodo vsi upravičeni prišli do potrebne oskrbe, kar je laž. Premnogi bodo plačevali, zraven pa ne bodo prišli. Kako se pa kaj mladi počutijo v stanovanjih, katere je ta vlada zgradila?
ODGOVORI
5 0
Mojemnenjeinpika
08. 09. 2025 13.49
-1
Verjetno najmanj enako kot v vseh, ki jih niso prejšnje. Pod to si lahko vsaj obetajo spremembe. Desnica bi pa sofinancirala davek brez gradnje novih stanovanj - nekaj podobnega so že uvedli in so bili koristniki ukrepa trije? Mladi potrebujejo pocenitev stanovanj, ne olajšav.
ODGOVORI
0 1
jank
08. 09. 2025 13.33
-4
NSi in SDS bi moralo biti sram, ker so napisali zakon o DO brez rednega in stabilnega financiranja in ljudjem nenehno pojavljajo, da bi bili po njihovem zakonu že deležni DO in da ni potreben prispevek. Noro, kot da bi obljubljali zdravstvene usluge brez denarja ali penzije brez plačevanja prispeveka v ZPIZ.
ODGOVORI
3 7
Julijann
08. 09. 2025 13.38
+5
No, ti tako ne znaš dr7gega kot nenehno zavajat.
ODGOVORI
5 0
Mojemnenjeinpika
08. 09. 2025 13.50
Oprosti, točno tako je bilo. Milijardna dohodninska olajšava pred volitvami, milijardna dolgotrajna oskrba, ne mu pa o tem, o kod bi vzeli denar. Kaj misliš, od kod?
ODGOVORI
0 0
kala 09
08. 09. 2025 13.31
+2
Zakaj si je ne zasluži,verjetno ker je drugačen od večine.
ODGOVORI
3 1
