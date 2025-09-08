Opozicija ministru očita neuresničene obljube. Svoboda: Interpelacije si ne zasluži

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.
Podrobneje so razloge za interpelacijo predstavili na današnji novinarski konferenci. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako ministru sporočil, da "če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe". Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah "milo rečeno katastrofalne", saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," je opozoril.
Cigler Kralj je spomnil, da naj bi šele konec septembra zaživel informacijski sistem, ki ga bodo na področju dolgotrajne oskrbe uporabljali centri za socialno delo. Vendar meni, da se bodo izvajalci, torej domovi za starejše in ostali zavode, dlje časa na to šele prilagajali.
Poudaril je, da je prispevek še posebej obremenil podjetnike, obrtnike in kmete, pa tudi upokojence. Ministra Maljevca so ponovno pozvali, naj zamakne pobiranje prispevka na obdobje, ko se bo dolgotrajna oskrba začela tudi dejansko izvajati, in zmanjša višino.
Prav tako ga je pozval, naj denar od prispevka uporabi za interventni dvig plač v višini 20 ali 30 odstotkov vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi, pri čemer je opozoril na velike težave s kadri v dolgotrajni oskrbi. DZ bodo tudi pozvali, naj ministra razreši na seji.
Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske problematike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30.000 stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen, ampak da bi morala vlada mladim omogočiti pogoje, da pridejo do lastne nepremičnine.
Poglajen je napovedal, da bodo v kratkem predstavili predloge za prenovo in izboljšanje pogojev za stanovanjske jamstvene sheme, uvajanje novih davčnih olajšav za mlade, ki kupujejo prvo lastno nepremičnino, in za omejevanje in zmanjšanje birokratskih ovir. Menijo namreč, da mora vlada mladim omogočati, da pridejo do lastne nepremičnine.
Poglajen je tudi opozoril na nekatere ukrepe vlade, denimo na dvig davka na oddajanje nepremičnin, kar je po besedah poslanca vplivalo na dvig cen najemnin.
Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe, in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v DZ.
Po oceni Svobode interpelacija Maljevca nezaslužena
V poslanski skupini Svoboda se ne strinjajo z očitki v interpelaciji ministra za solidarno prihodnost in je ne bodo podprli. Menijo, da si minister, katerega resor opravlja eno težjih nalog, to je urejanje stanovanjske politike in sistema dolgotrajne oskrbe, interpelacije "absolutno ne zasluži".
Oba omenjena projekta sta ena težjih nalog mandata, je v današnjem odzivu na interpelacijo dejala namestnica vodje poslanske skupine največje vladne stranke Tereza Novak.
Izpostavila je, da je urejanje stanovanjske politike "izjemno pomemben projekt, ki se na tak način rešuje pravzaprav prvič v samostojni Sloveniji", ki bo mladim omogočil pot do lastnega stanovanja in posledično osamosvojitve.
Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe kot novega socialnega stebra pa je pomembna tako danes kot tudi za prihodnost, je poudarila Novakova. Obenem je opozorila, da gre pri obeh projektih za obsežna področja, ureditev katerih terja čas, uveljavljeni sistemi pa se morajo temu prilagoditi.
Priznava, da so ponekod še težave in marsikateri zastoj. "Ampak vendarle se dela prava stvar, dela se v pravo smer in jaz mislim, da je ministrstvo krepko zagrizlo v vse te težave, ki jih imamo v Sloveniji," je prepričana poslanka Svobode.
Glede očitkov o pobiranju prispevka za dolgotrajno oskrbo še pred polno uveljavitvijo vseh storitev, pa je poudarila, da je dolgotrajna oskrba izjemno draga, ko bo zakon zaživel popolnoma, pa bo prispevek "še kako hitro uporabljen, nič se ne bo izgubilo, vse gre za dolgotrajno oskrbo".
V koalicijski SD tri dni po vloženi interpelaciji te še niso komentirali, saj da jim še ni uspelo preučiti vsebine. V Levici, iz katere prihaja Maljevac, pa so že v petek ocenili, da gre za preusmerjanje pozornosti ob očitkih o sumih obvodnega financiranja NSi.
Temu je danes pritegnila tudi Novakova, ki je obenem zavrnila očitke NSi o politični zlorabi preiskovalne komisije, ki jo vodi njihova poslanka Tamara Vonta, za obračun z NSi. "Jaz mislim, da morajo najprej pomesti pred svojim pragom," je sklenila.
Minister Simon Maljevac se bo na očitke odzval v današnji izjavi za medije.
