Opozicija ministru očita neuresničene obljube. Svoboda: Interpelacije si ne zasluži

V NSi in SDS so med razlogi za interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca izpostavili "katastrofalne razmere na področju dolgotrajne oskrbe". "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," so poudarili. Opozorili so še na neuresničene obljube pri stanovanjski politiki. V poslanski skupini Svoboda so medtem stopili v bran ministru, saj menijo, da si je "absolutno ne zasluži".

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo. Podrobneje so razloge za interpelacijo predstavili na današnji novinarski konferenci. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako ministru sporočil, da "če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe". Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah "milo rečeno katastrofalne", saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," je opozoril.

Simon Maljevac (na sredini). FOTO: Bobo icon-expand

Cigler Kralj je spomnil, da naj bi šele konec septembra zaživel informacijski sistem, ki ga bodo na področju dolgotrajne oskrbe uporabljali centri za socialno delo. Vendar meni, da se bodo izvajalci, torej domovi za starejše in ostali zavode, dlje časa na to šele prilagajali. Poudaril je, da je prispevek še posebej obremenil podjetnike, obrtnike in kmete, pa tudi upokojence. Ministra Maljevca so ponovno pozvali, naj zamakne pobiranje prispevka na obdobje, ko se bo dolgotrajna oskrba začela tudi dejansko izvajati, in zmanjša višino. Prav tako ga je pozval, naj denar od prispevka uporabi za interventni dvig plač v višini 20 ali 30 odstotkov vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi, pri čemer je opozoril na velike težave s kadri v dolgotrajni oskrbi. DZ bodo tudi pozvali, naj ministra razreši na seji. Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske problematike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30.000 stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen, ampak da bi morala vlada mladim omogočiti pogoje, da pridejo do lastne nepremičnine. Poglajen je napovedal, da bodo v kratkem predstavili predloge za prenovo in izboljšanje pogojev za stanovanjske jamstvene sheme, uvajanje novih davčnih olajšav za mlade, ki kupujejo prvo lastno nepremičnino, in za omejevanje in zmanjšanje birokratskih ovir. Menijo namreč, da mora vlada mladim omogočati, da pridejo do lastne nepremičnine. Poglajen je tudi opozoril na nekatere ukrepe vlade, denimo na dvig davka na oddajanje nepremičnin, kar je po besedah poslanca vplivalo na dvig cen najemnin. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe, in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v DZ.

Opozicija ministru očita neuresničene obljube na področju stanovanjske politike. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Po oceni Svobode interpelacija Maljevca nezaslužena